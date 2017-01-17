السودان يطرح 15 مربعاً نفطيا للاستثمار على بيلاروسيا

الخرطوم 17 يناير 2017 ـ كشف وزير النفط السوداني محمد عوض زايد، الثلاثاء، عن طرح السودان 15 مربعا نفطيا تحتوي على احتياطات لدولة بيلاروسيا إضافة الى تطوير حقول نفطية.

الرئيسان السوداني عمر البشير والبيلاروسي إلاكسندر لوكاشينكو ـ الخرطوم 17 يناير 2017

وأكد حرص السودان على التعاون مع بيلاروسيا في مجال النفط والصناعات المرتبطة به، سيما مشروعات الغاز وحقوله المكتشفه لإنتاج الكهرباء.

وأشار زايد في تصريحات صحفية، على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية البيلاروسية، الى أن الرئيس البيلاروسي حدد عشرة مشروعات كبرى وضعتها بلاده للاستتثمار في السودان بينها قطاع النفط والغاز.

واتفق السودان وبيلاروسيا على التعاون المشترك في مجال النفط والصناعات المرتبطة به وذلك عبر مشروعات محددة وصفها الدكتور محمد زايد عوض وزير النفط والغاز بالاولوية.

وأكد وزير النفط والغاز أن الأولوية في مشروعات الغاز وحقوله المكتشفة لإنتاج الكهرباء لمحطة الفولة، والغاز المكتشف في مربع 15 الواقع في البحر الأحمر ومربع 8 في وسط السودان.

من جانبه عبر وزير الطاقة البيلاروسي فلاديمير باتوب شيك عن رغبة بلاده الجادة في الدخول مباشرة في استثمارات الطاقة بالسودان، وقال إن شركة "بيلاروسيا بتروليوم" تسعى للدخول في السودان عبر إنشاء شراكة مع وزارة النفط والغاز لإنفاذ المشروعات المشتركة.

وأضاف "لدينا خارطة واضحة لشراكات اقتصادية عبر مشروعات مشتركة"، مشيراً إلى أن بيلاروسيا تمتلك التكنولوجيا والخبرة، وأعرب عن أمله في تطوير قطاع النفط والغاز لإنتاج الطاقة في السودان خاصة إنتاج الغاز لتوليد الكهرباء بما يوفر طاقة رخيصة للمواطنين عبر إدخال التكنولوجيا.

وكان رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، خاطب جلسة خاصة في البرلمان السوداني مبديا أسفه لتدهور الاقتصاد بالسودان.

وقال "كيف تكون هناك أزمة اقتصادية في بلد ينتج 80 طناً من الذهب، وبه اكثر من 100 مليون رأس من الماشية".

واعلن اتفاقه مع الرئيس البشير على تشييد مصنعين للحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي داخليا والتصدير لأفريقيا التي وصفها بمستقبل العالم.

وأكد لوكاشينكو، جاهزية بلاده لدعم السودان والعمل سويا لتطوير إقتصاده وقال "نحن لم ولن نخن احدا ولن نخونكم ابداً"، وأضاف "عليكم ان تعلموا ان رئيس بيلاروسيا ليس كرئيس الولايات المتحدة وما نعد به نوفي به". وتابع "سوف نجعل عملنا معكم أكثر من عملكم مع موسكو وبكين".

وأبدى استعداده لقيام مصانع لانتاج الجرارات والشاحنات والسيارات ومستشفيات على الطراز البيلاروسي ومصانع أدوية وقمر صناعي. وأردف "كل ما تودون انشائه سننشئه لكم وما ننتجه نبيعه سويا داخل وخارج السودان"، لافتا الى أن المناخ مناسب للصناعة بالسودان".

واختتم الرئيس البيلاروسي إلاكسندر لوكاشينكو والوفد المرافق له الثلاثاء، زيارة للخرطوم وقع خلالها عدداً من الاتفاقيات في مجال الطاقة والتعاون العدلي والتعليم العالي وتشجيع وحماية الاستثمار.