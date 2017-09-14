السودان يطلب من برامج أممية الانتقال من تقديم المساعدات الى اعادة الإعمار

الخرطوم 14 سبتمبر 2017- طالب السودان بعض منظمات الأمم المتحدة بالانتقال من مرحلة تقديم العون والمساعدات الإنسانية إلي دعم إعادة الإعمار والبناء والتنمية .

مقر الخارجية السودانية

واستقبل وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم الخميس كل من عبد الله فاضل مدير مكتب اليونسيف بالخرطوم وماثيو هولينغوورث مدير المكتب القطري لبرنامج الغذاء العالمي بالسودان.

وبحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قريب الله خضر، فإن الوكيل، أبلغ المسؤوليين الأممين أنه "حان الوقت للإنتقال من مرحلة تقديم العون والمساعدات الانسانية إلي دعم السودان من أجل إعادة الإعمار والبناء والتنمية" ، منوهاً إلي ان لسودان يتطلع إلي مساندة برنامجي الأمم المتحدة لجهود رفع العقوبات الأميركية عن السودان بصورة نهائية.

وأضاف"اللقاء بحث مجمل المشروعات التي ينفذها البرنامجان في السودان في ظل التحسن المضطرد للأوضاع خاصة في دارفور نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة وتعاونها البناء مع الشركاء الإقليميين والدوليين".

وأشار المتحدث إلى أن المسؤولين الأممين "أشادا بالتطورات الايجابية التي يشهدها السودان علي العديد من الأصعدة الهامة سيما في دارفور".

وقال إن المسؤولين سيغادرا إلي واشنطن الأسبوع القادم لإجراء العديد من الاتصالات مع مسؤولين بالادارة الاميركية والكونغرس والبنك الدولي لدعم جهود السودان، "وحث الإدارة الأميركية علي رفع عقوباتها الإقتصادية عن السودان بشكل كامل إتساقاً مع الجهود الإيجابية التي حققتها حكومة السودان" .