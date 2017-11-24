السودان يظفر باتفاقيات مع روسيا لاستغلال الذهب والنفط والطاقة النووية

الخرطوم 24 نوفمبر 2017 ـ وقعت حكومتا روسيا والسودان اتفاقيات للتعاون في مجال تنقيب واستخراج الذهب والنفط، ومنح شركات روسية تراخيص للاستكشاف الجيولوجي، والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

البشير لدى وصوله (سوشي) للقاء بوتين ..الأربعاء 22 نوفمبر 2017 (سونا)

وأنهى الرئيس السوداني عمر البشير، الجمعة، زيارة إلى روسيا بدأت منذ الأربعاء الماضي، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وورئيس الوزراء الروسي تتناول تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والثقافية.

وخلال اجتماع بين رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، والرئيس بشير، يوم الجمعة، في مدينة سوتشي، وقعت شركة "أم إينفيست" الروسية ووزارة الموارد المعدنية في السودان، اتفاقية للتنقيب عن الذهب.

ووقعت وزارة النفط والغاز السودانية ووزارة الطاقة الروسية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النفط والغاز.

ومن الاتفاقيات الموقعة أيضا، مذكرة تفاهم بين شركة "روس جيولوجيا" الروسية ووزارة النفط والغاز في السودان، تسمح بتوزيع تراخيص كتل الاستكشاف الجيولوجي بين شركتي "Kush for exploration &" و"CO.Ltd" المحدودة من جهة، والوزارة السودانية من جهة أخرى.

وكانت الحكومة السودانية قد وقعت مع شركة "ميروقولد" الروسية في أكتوبر الماضي اتفاقية لاستكشاف الذهب والمعادن الأخرى بشرق السودان، بعد أن فشلت شركة "سيبيريا" في استغلال ما قالت إنه أكبر احتياطي من المعدن النفيس بقيمة ترليون و702 مليار دولار.

كما وقع وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسى، والمدير العام لشركة "روس آتوم"، الروسي، أليكسي ليخاتشيف، اتفاقا حكوميا للتعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.

وكانت شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة قد أعلنت في ديسمبر 2016، أنها تخطط في عام 2017 للتوقيع مع الموارد المائية والري والكهرباء في السودان، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وكذلك وقعت وزارتا خارجية البلدين اتفاقا يتيح للمسافرين بجوازات سفر دبلوماسية الدخول من دون تأشيرة "فيزا".

ووقعت وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور مع زيرة التعليم الروسية، أولغا فاسيليفا، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي.

إضافة إلى ذلك، وقعت كل من وزراتي الزراعة الروسية والسودانية مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن الوزراء من الجانبين وقعوا ثمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات النفط وتعدين الذهب والاستخدام السلمي للطاقة الذرية والتعليم العالي والعلاقات الخارجية والزراعة بحضور الرئيس البشير ورئيس الوزراء الروسي.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الروسي تأكيده أن روسيا تعتبر السودان شريكا أساسيا لها في القارة الأفريقية، قائلا إن "دليل عمق العلاقات بينهما يظهر في الاتفاقيات التي وقعها الجانبان اليوم".

وأضاف مدفيدف لدى لقائه البشير أن العلاقة بين السودان وروسيا تقوم على الثقة المتبادلة، مشيرا الى أن بلاده تسعى لتعزيز العلاقة مع الخرطوم.

وعبر عن شكره للبشير على زيارة روسيا وقال إنهم فخورون بتطور العلاقات مع السودان المبنية على الثقة المتبادلة والتي تجاوزت 60 عاما، مشيدا بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها البلدان.

من جانبه امتدح الرئيس البشير خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس الوزراء الروسي، مواقف روسيا الداعمة للسودان قدم شكره للقيادة الروسية على حفاوة الاستقبال.

وقال البشير إن "هذه الزيارة وقفت على حسن العلاقات المتطورة والتنسيق بين قيادتي البلدين ومتابعة أعمال اللجان الحكومية بين الطرفين معربا عن أمله في الارتقاء بها الى علاقات إستراتيجية تعزيزا لأواصر التواصل بين شعبي البلدين".

وأشاد بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانين وأثنى على الدعم الروسي لعملية الحوار الوطني السوداني عبر المبعوث الروسي ميخائيل بوغدانوف ومشاركته في أعمال الجلسة الختامية في أعمال المؤتمر.

ورافق الرئيس السوداني إلى روسيا وفد رفيع المستوى ضم نائب رئيس اللجنة العليا للعلاقات مع دول البركس عوض الجاز، وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف، وزير الخارجية إبراهيم غندور، وزير المالية محمد عثمان الركابي، وزير الزراعة والغابات عبد اللطيف العجيمي، وزير النفط والغاز عبد الرحمن عثمان، وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى، وزير المعادن هاشم علي سالم، وزير الدولة بالرئاسة مدير عام مكاتب الرئيس حاتم حسن بخيت، ومدير مجموعة جياد الصناعية محمد الحسن عبد الله.