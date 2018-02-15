السودان يعتزم تفعيل تجارة الحدود مع دولتي ليبيا وتشاد

الخرطوم 15 فبراير 2018 ـ بحث وزير التجارة السوداني مع والي شمال دارفور الخميس تفعيل الآليات لاستئناف التجارة الحدودية مع تشاد وليبيا.

وأعلن السودان قبل أيام استئناف تجارة الحدود مع دولة جنوب السودان في أعقاب توجيهات من الرئيس عمر البشير بفتح تجارة الحدود مع دول الجوار.

وقال حاتم السر في تصريح صحفي الخميس عقب لقائه والى شمال دارفور عبد الواحد يوسف إن تفعيل العمل التجاري الحدودي بين ولاية شمال دارفور عبر نقطة (مليط) مع ليبيا ونقطة (الطينة) مع تشاد، يأتي انطلاقاً من موجهات رئاسة الجمهورية الداعية لتفعيل تجارة الحدود.

ولفت الوزير الى خطوات عملية لوزارته تهدف إلى تطوير التجارة في كل الحدود مما سيحقق المزيد من التواصل والفوائد الاقتصادية والتجارية.

وأكد والي شمال دارفور، عبد الواحد يوسف، الاتجاه لإعلان انطلاقة تجارة الحدود عبر معبري "مليط والطينة" رسميا خلال زيارة لوزير التجارة قريباً.

وأوضح أن ذلك سيدفع كثيراً بآفاق العمل التجاري والسلعي مع كل من ليبيا وتشاد.