السودان يعلن استئناف التحويلات البنكية مع تركيا

الخرطوم 15 سبتمبر 2018- أعلن سفير السودان لدى تركيا يوسف الكردفاني استئناف التحويلات المصرفية بين المصارف السودانية والتركية.
- سفير الخرطوم لدى أنقرة يوسف الكردفاني
وقال للمركز السوداني للخدمات الصحفية السبت إن المعاملات المصرفية بين البلدين أصبحت متاحة عبر "اليورو والليرة التركية والدرهم" بعد أن كانت متوقفة في الفترة السابقة.
وأعلن الكردفاني عن اتفاق لزيادة حجم التبادل التجاري بين السودان وتركيا تدريجياً ليصل ملياري دولار خلال عامين بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي ونظيره التركي في مايو الماضي.
وأبان ان الخرطوم وأنقرة وقعتا العديد من الاتفاقيات لزيادة حجم التبادل التجاري خاصة في مجالات النفط والتعدين والزراعة والتجارة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
والاسبوع الماضي أنهى وفد تركي رفيع المستوى زيارة للخرطوم جرى التوقيع خلالها على اتفاقية تقضي بدخول أنقرة قطاع النفط والاستثمار فيه بنحو 100 مليون دولار.
وانفتحت العلاقات بين البلدين في مجالات عديدة عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى السودان، في ديسمبر 2017.
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