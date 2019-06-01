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السودان يعلن استدعاء سفيره لدى قطر للتشاور

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الخرطوم 1 يونيو 2019- قالت وزارة الخارجية السودانية السبت إنها استدعت سفير الخرطوم لدى قطر للتشاور.

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مقر وزارة الخارجية السودانية

وأفاد المتحدث باسم الوزارة بابكر الصديق في تصريح مقتضب إن السفير السوداني لدى الدوحة فتح الرحمن علي محمد "استدعي الى الخرطوم للتشاور وسيغادر ليكون على رأس عمله خلال الساعات القادمة".

من جهتها اكدت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر في تغريدة على "تويتر " أن السفير السوداني أبلغ أنه في إجازة قصيرة.

وقالت الراشد "يتم حاليا تداول خبر عار من الصحة متعلق باستدعاء سفير السودان في دولة قطر الي الخرطوم. لا نعرف مصدر هذا الخبر ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص، بل ان سفير جمهورية السودان كان أرسل مذكرة لوزارة الخارجية - كما جرت العادة -بانه سيكون في إجازة قصيرة وحدد موعد عودته".

وتجئ هذه التطورات بعد ساعات من إصدار المجلس العسكري الانتقالي في السودان قرارا بإغلاق مكتب قناة (الجزيرة) القطرية ومصادرة معدات وأجهزة المكتب دون توضيح رسمي لأسباب القرار.

ويربط مراقبون بين قرار استدعاء السفير السوداني وخطوات التقارب الملموس بين قادة المجلس العسكري والحكام في دول المحور المناوئ لقطر ، بقيادة السعودية والامارات ومصر، بعد أن حرص رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان (حميدتي) على زيارة القاهرة وأبو ظبي والرياض وتأكيد مساندة سياسة التحالف العربي بشأن حرب اليمن واستمرار المشاركة فيها.

وتفرض هذه الدول حصارا على قطر منذ نحو ثلاث سنوات بعد توتر العلاقات، وتفرض على أي دولة حليفة مقاطعة الدوحة ووقف بث قناة الجزيرة مع منع اي من أشكال التقارب السياسي.

وكان نظام الرئيس المعزول عمر البشير أعلن الوقوف على الحياد حيال هذه الأزمة ورفض الانضمام لمحور السعودية المتكتل ضد قطر.



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