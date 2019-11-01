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السودان يعلن المشاركة في اجتماعات واشنطن حول (سد النهضة)

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الخرطوم 1 نوفمبر 2019- قالت الحكومة السودانية الجمعة إنها ستشارك في اجتماع مع القاهرة وأديس أبابا تستضيفه واشنطن الأسبوع المقبل بشأن "سد النهضة" الإثيوبي.

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الجولة الخامسة بالخرطوم من مباحثات السودان ومصر وإثيوبيا حول مشروع سد النهضة ـ الثلاثاء 3 مارس 2015

ونقل بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية في الخرطوم الجمعة، إن وزارة الري أعلنت موافقتها على الدعوة الأميركية لحضور الاجتماع في واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري.

وبحسب البيان فإن وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، سيتوجه الى واشنطن برفقة وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، يوم الثلاثاء للمشاركة في الاجتماع.

وأضاف البيان أن الاجتماع "يضم إلى جانب وزارة الخزانة الأميركية، وزراء خارجية ومياه كل من السودان وإثيوبيا ومصر، بحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس".

وأعلنت إثيوبيا الخميس عزمها المشاركة في الاجتماع الذي تستضيفه الولايات المتحدة، بشأن سد النهضة الذي تبنيه، وسط ملاحظات مصرية وحديث منها عن "تعثر" مفاوضاته الفنية الثلاثية مع الخرطوم وأديس أبابا، وفق ما نقلته إذاعة "فانا" المحلية عن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، نيبيات جيتاشيو.

جاء ذلك بعد وقت قصير من تصريحات لوزير خارجية مصر، سامح شكري، الخميس، قال فيها إن بلاده "تتطلع لتوقيع اتفاق قانوني مع إثيوبيا والسودان" في مفاوضات واشنطن التي يحضرها البنك الدولي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية.

وقال شكري، الثلاثاء إن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى مصر والسودان وإثيوبيا، للقاء في 6 نوفمبر، من أجل "التباحث لكسر جمود مفاوضات سد النهضة".

وجاءت تصريحات شكري، بعد أيام من اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال اجتماع في مدينة سوتشي الروسية، على ضرورة استئناف اللجنة التقنية المستقلة للسد عملها بشكل فوري بطريقة أكثر إيجابية وانفتاحًا.



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