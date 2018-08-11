السودان يعلن تأهيل المحاجر البيطرية لاستئناف صادر الماشية

الخرطوم 11 أغسطس 2018- أعلن وزير الثروة الحيوانية في السودان السبت عن تأهيل المحاجر البيطرية على نحو مطابق للمواصفات المتطلبات العالمية توطئة لتصدير المواشي.

ضأن في طريقه الى ميناء التصدير بسواكن

وأبلغ مصدر عليم "سودان تربيون" يوم الجمعة أن المملكة العربية السودانية أخطرت السلطات السودانية بتعليق استقبال صادر الأغنام "الضأن" للاشتباه في ضعف مناعتها من الحمى القلاعية المنتشرة حاليا في أجزاء من أفريقيا، وأكد المصدر أن سلطات الحجر البيطري في المملكة تشترط أن تكون المناعة أكثر من 40%.

وقال الوزير بشارة جمعة أرور في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية السبت إن الوزارة فرغت من كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بتصدير الخراف استجابة لرغبات الدول خاصة المملكة العربية السعودية تزامناً مع فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف " جميع المحاجر تم تأهيلها بصورة حديثة ومطابقة للمواصفات والمتطلبات العالمية الأمر الذي يدفع بالصادر".

وتوقع ارتفاع عائدات صادر الثروة الحيوانية إلى مليار دولار خلال العام الجاري.

من جهتها أعلنت غرفة مصدري الماشية عن تحرك باخرتين من ميناء بورتسودان، يوم السبت، تحملان 20 ألف رأس من الماشية إلى المملكة العربية السعودية، بعد الالتزام بمطلوبات السعودية، وموافقة وزارة الثروة الحيوانية على إلزامية إكمال فترة الحجر الصحي للهذي.

واعتبر نائب الأمين العام لغرفة مصدري الماشية، د. خالد المقبول، موافقة وزارة الثروة الحيوانية على إلزامية وإكمال فترة الحجر الصحي لصادر الهدي، حسب مطلوبات السلطات السعودية، بالقرار الموفق ويجيء في إطار تجويد العمل وضبط حركة الصادر من المحاجر وإلى بورتسودان.

وأبان المقبول أن فترة الحجر للمواشي ما بين 15-20 يوماً، مؤكداً على أن عمل الاشتراطات الصحية للمحاجر يحافظ على سمعة السودان في مجال إجراءات الصادر، ورفع مناعة المواشي السودانية ضد أي أمراض.

وجدد تأكيده على ضرورة إنشاء مجلس للمواشي واللحوم، يقوم بعمل شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، ويحد من الفوضى والأخطاء، ويجود العمل، ويزيد من الإنتاج والتصنيع، ويروج للمواشي واللحوم السودانية، ويطور وينمي قطاع الثروة الحيوانية محلياً وعالمياً.

يشار إلى أن السلطات السعودية كانت قد شددت على إلزامية إكمال فترة الحجر الصحي للمواشي (الحجر البيطري)، وهي (21) يوماً، وأن هناك توجيهات مشددة صدرت لكل المحاجر بالبلاد لضبط حركة الصادر.