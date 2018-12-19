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السودان يعلن تصدير مليون برميل من حقل (توما ثاوث) النفطي بدولة الجنوب

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الخرطوم 19 ديسمبر 2018- قال وزير النفط السوداني أزهري عبد القادر إن جنوب السودان صدر الأربعاء مليون برميل من نفطه عبر الموانئ السودانية من حقل "توما ثاوث".

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أنبوب تصدير النفط من جنوب السودان الى ميناء بورتسودان (رويترز)

وأشار الى أن السودان سيستفيد من تصدير نفط جنوب السودان من خلال محطات المعالجة وخطوط نقل الخام من المؤاني السودانية.

وأكد حرص بلاده على الدعم الفني لجنوب السودان في مجال النفط وقال (منشآتنا مفتوحة لتدريب شباب جنوب السودان)، مشيرا إلى أن السودان وجنوب السودان سينقلان الخبرة في مجال النفط إلى دول إفريقيا.

وكشف الوزير حسب وكالة السودان للأنباء أن التعاون مع جنوب السودان مستمر، مشيرا إلى بدء التفاوض مع شركة روسية لبناء مصفاة بالبحر الأحمر لفائدة السودان وجنوب السودان.

وقال مدير شركة بترولاينز لخام النفط المحدودة عبد العليم محمد إن الشركة أعادت تأهيل خطوط نقل الخام في حقول توما ثاوث، مشيرا إلى انتهاء الشركة من تأهيل خطوط نقل خام حقول الوحدة بجنوب السودان لنقل خام الحقل نهاية الشهر.

وقال مدير شركة جي بي او سي مستر وأن الشركة بدأت الإنتاج بالحقل في اكتوبر المنصرم، وأكد أن نقل خام حقل الوحدة سيكون نهاية الشهر.

وأعلن ممثل شركة (تو بي او بي سي او) المشغلة لحقل توما ثاوث مصعب ياسين أنها تمكنت من استعادة الإنتاج بالحقل خلال 45 يوما فقط، مشيرا إلى أن تصدير مليون برميل من نفط حقل توما ساوث جاء نتيجة التعاون بين البلدين.

ووصف مسؤول شركة نايلبت التابعة لحكومة جنوب السودان شول دينغ تصدير مليون برميل بأنه تاريخي، مؤكدا أن التصدير جاء نتيجة التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أنهم يعملون مع شركة سودابت السودانية لتعزيز التعون الفني معهم .

وأعلن وزير النفط بجنوب السودان حزقيال جاتكوث استمرار جنوب السودان مع السودان في التعاون النفطي، مشيرا إلى أن السودان وعد بإعادة حقل توما ساوث للإنتاج خلال 60 يوما بينما أوضحت لهم شركات عالمية أن ذلك يتطلب من سنة إلى عامين، وقال إن حقول الوحدة ستعود للإنتاج نهاية الشهر الجاري بتعاون السودان.



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