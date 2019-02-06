السودان يعلن رسمياً تطبيق رفع الحظر عن البضائع والسلع المصرية

الخرطوم 6 فبراير 2019- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في السودان تطبيق قرار رفع الحظر عن السلع والمنتجات المصرية رسميا.

وكانت وزارة التجارة السودانية أوقفت في سبتمبر من العام 2016 استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر لحين اكتمال فحوصات معملية، بعد أن حظرت عدة دول استيراد الفاكهة المصرية، لكن الخرطوم ما لبثت أن وسعت قائمة الحظر في مارس 2017 لتشمل السلع الزراعية ومنتجاتها والأسماك المعلبة ومحضرات السلع الزراعية والمصنعة.

وأثار القرار حفيظة الجانب المصري وظل يطلب في كافة الاجتماعات المشتركة مع السودان مراجعته والسماح بانسياب السلع حيث يمثل السودان سوقا رائجا للمنتجات المصرية.

وبعد قمة جمعت الرئيسين السوداني والمصري في الخرطوم أواخر أكتوبر الماضي أعلن الرئيس عمر البشير قرار بلاده بالعدول على حظر المنتجات المصرية.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، عن وكيل وزارة التجارة عبد الرحمن عجب أحمد إنه في حالة مخالفة السلع والمنتجات للمواصفات والاشتراطات الصحية وقوانين البلاد سيتم إيقافها وعدم السماح بدخولها.

ونوه الى أن عمليتيّ الاستيراد والتصدير ستكون عبر الشركات وأسماء الأعمال المُسجّلة تجارياً فقط.