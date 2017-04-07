السودان يفرض على المصريين تأشيرات دخول معاملة بالمثل

الخرطوم 7 أبريل 2017 ـ فرض السودان اعتبارا من يوم الجمعة تأشيرات دخول على حملة وثائق السفر المصرية، في إطار ما عده معاملة بالمثل، واستثنت الإجراءات الجديدة بعض الفئات العمرية.

غندور وشكري أثناء محادثات بالقاهرة ـ صورة إرشيفية من اعلام وزارة الخارجية السودانية

وبحسب توجيهات اطلعت عليها "سودان تربيون" فإن وزارة الداخلية وجهت جهات الاختصاص بأنه "يستلزم دخول الفئات العمرية من حملة الجوازات المصرية من 18 ـ 49 سنة بالحصول على تأشيرة دخول من سفارات وقنصليات السودان".

وبحسب خطاب وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 3 أبريل الحالي، كل من وزيري رئاسة الجمهورية والخارجية، نقلا لوزارة الداخلية توجيهات رئيس الجمهورية بالموافقة على مقترح وزارة الخارجية "لضبط وتنظيم حركة دخول المواطنين المصريين للسودان".

وسمحت الإجراءات الجديدة بدخول النساء والأطفال والفئات العمرية من 50 سنة فما فوق من حملة الجوازات المصرية القادمين من مصر للسودان من دون الحصول على تأشيرة دخول.

وأفادت تقارير صحفية نقلا عن مصادر في مطار القاهرة بأن السودان فرض، اعتبارا من الجمعة، تأشيرات دخول على المصريين الرجال من سن 18 إلى 50 عاما.

وأكدت المصادر أن مكاتب شركات النقل الجوي العاملة في المطار تلقت تعليمات من مطار الخرطوم بذلك الإجراء منذ الخميس الماضي، مع تحذير من أن غير حاملي التأشيرة من الفئات العمرية المذكورة سيرحلون. وبدأت شركة مصر للطيران تطبيق التعليمات السودانية.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله الخضر لرويترز "التأشيرة ستمنح مجانا مثل هذا القرار منفذ فعليا على السودانيين عند دخول مصر منذ فترة من الزمن"، معتبرا أن الإجراء الجديد هو "معاملة الرد بالمثل".

وتأتي الخطوة بينما تستضيف الخرطوم الأحد المقبل، اجتماعات الدورة الثانية للجنة التشاور السياسي بين السودان ومصر، برئاسة وزيري الخارجية في البلدين، حيث يتوقع وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري الخرطوم يوم السبت.

وبحسب وسائل اعلام مصرية فإن السلطات السودانية بدأت، اليوم الجمعة، تطبيق القرار وتحصيل رسوم تأشيرة اضطرارية في مطار الخرطوم، لأن التنفيذ تم في يوم عطلة للسفارة والقنصليات السودانية في مصر.

يذكر أن الحركة الملاحية بين مصر والسودان تصل إلى 30 رحلة في الأسبوع منها 14 رحلة لمصر للطيران، بخلاف رحلات جنوب السودان، و8 رحلات للخطوط السودانية، وعدد من رحلات الشركات الخاصة مثل طيران تاركو والنيل للطيران.