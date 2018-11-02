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السودان يقدم مساعدات إنسانية لأفريقيا الوسطى

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الخرطوم/ بانقي 2 نوفمبر 2018 ـ قدم السودان مساعدات إنسانية إلى جارته أفريقيا الوسطى التي أسفرت الحرب الأهلية فيها عن أوضاع إنسانية صعبة.

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خارطة لجمهورية أفريقيا الوسطى

وأفادت وكالة السودان للأنباء أن قافلة إنسانية صحية من السودان وصلت، الجمعة، الى بانقي عاصمة أفريقيا الوسطى.

وتضم القافلة أطباء في تخصصات مختلفة خاصة في طب العيون، مع تقديم أدوية مجانية. كما تحتوي على مساعدات إنسانية ومواد إغاثية.

وقالت الوكالة الرسمية إنه تم إعداد القافلة برعاية رئاسة الجمهورية ومشاركة الجهات المعنية، وعدد من المنظمات المتخصصة في المجالات الطبية.

واندلعت حرب أهلية في عام 2013 في أفريقيا الوسطى بعد الإطاحة برئيس البلاد المسيحي فرانسوا بوزيزي من قبل ائتلاف من مجموعة سيليكا المتمردة ذات الأغلبية المسلمة.

واستضافت الخرطوم أواخر أغسطس الماضي مباحثات مع الجماعات المتمردة في أفريقيا الوسطى بعيدا عن الأضواء، ولاحقا أعلن توسط الحكومة الروسية في اجتماع استمر ليومين للسلام في الخرطوم بين ميليشيا "بالاكا" المسيحية بقيادة ماكسيم موكوم وفصيل مسلم بقيادة نور الدين آدم.

وعليه التزمت الجماعات المسلحة الرئيسية في أفريقيا الوسطى، بالعمل من أجل السلام والاستقرار السياسي وفق ما أعلنته الحكومة في بانغي.

ويقود الاتحاد الأفريقي عملية سلام في جمهورية أفريقيا الوسطى لكن لم يحقق سوى تقدم ضئيل، وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، تبني الاتحاد مبادرة السودان وجهوده لإحلال السلام في أفريقيا الوسطى ضمن إطار المبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة.



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