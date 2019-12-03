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السودان يقدم مقترحات بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة

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الخرطوم 3 ديسمبر 2019 – تقدم السودان بمقترحين للملء الأول لخزان سد النهضة، والتشغيل السنوي، للبناء عليها بالمزيد من التفاصيل، في اجتماع الخرطوم المقبل.

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الأعمال الابتدائية في سد النهضة الأثيوبي

وطبقا لبيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء فإن وزراء مياه السودان وإثيوبيا ومصر، اتفقوا في ختام اجتماعات انعقدت بالعاصمة القاهرة لمدة يومين، على مواصلة النقاشات الفنية في اجتماع الخرطوم المزمع عقده في الفترة من (21 -22) ديسمبر الجاري.

ويسبق هذا الاجتماع آخر ينعقد الأسبوع المقبل، في الولايات المتحدة الأميركية ويضم وزراء مياه وخارجية الدول الثلاث.

ودخلت واشنطن مؤخرا كوسيط بين الدول الثلاث في محاولة منها لإقالة عثرة المفاوضات بين السودان ومصر واثيوبيا حول السد.

وانتهى في العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء، الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه واللجان الفنية في حضور مراقبين من الولايات المتحدة والبنك الدولي.

ووفق البيان، فإن الاجتماع ناقش أيضا، حزمة من التفاصيل الفنية المعقدة، فيما يلي أدنى تصريف يمكن تمريره خلف سد النهضة في السنوات متوسطة الايراد والسنوات شحيحة الإيراد "الجافة"، التي تشبه سنوات الجفاف التي ضربت المنطقة في أواسط ثمانينيات القرن الماضي.

كما تطرقت الوفود الثلاث للاحتياطيات اللازمة من كل دولة للتعامل مع تعاقب السنوات الجافة قليلة الإيراد، بينما تقاربت وجهات النظر بين الدول الثلاث بشأن ملء سد النهضة خلال السنوات المطيرة أو متوسطة الإيراد.

وفي 16 نوفمبر الماضي، عقد الوزراء الثلاثة اجتماعا في أديس أبابا، ضمن مناقشة مقترحات ملء وتشغيل السد، بحضور مسؤولين من الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وتتعثر مفاوضات إثيوبية مصرية بشأن سد "النهضة"، الذي تقوم بتشييده أديس أبابا منذ 2011، على النيل الأزرق، قرب الحدود الإثيوبية مع السودان.



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