السودان يلاحق تجار العملة بالخارج والجنيه يواصل التراجع

الخرطوم 4 ديسمبر 2017 ـ كشف وزير الداخلية السوداني عن فتح 37 بلاغاً في مواجهة تجار العملة والمتعاملين بالنقد الأجنبي خارج البلاد، في وقت ارتفع فيه سعر الدولار بالسوق الموازي الإثنين.
- وزير الداخلية أعلن ملاحقة تجار العملة في الخارج (صورة من سونا)
وتشن السلطات الأمنية حملات شرسة ضد تجار العملة بالسوق الموازي عقب اجراءات اصدرتها الرئاسة السودانية قبل ثلاثة أسابيع للسيطرة على سعر الصرف.
وأبلغ تجار يعملون بالسوق الموازي "سودان تربيون" إن الدولار سجل الإثنين، 25,5 للشراء مقابل 26 جنيها للبيع مقارنة بـ 25 جنيها للشراء، و25,5 للبيع يوم الأحد.
وعزوا ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لشح المعروض في السوق، بسبب الملاحقات الأمنية.
وأشار أحد التجار إلى أن معظم تجار العملة "نقلوا نشاطهم خارج البلاد وبصورة خاصة بمنطقة الخليج"، وتابع "تجار السوق الموازي بالداخل اصبحت مهمتهم فقط تسليم التحويلات من الخليج بالجنيه السوداني لأصحابها في منازلهم".
وأعلن وزير الداخلية حامد منان في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الثالث لبحث إجراءات ضبط سعر الصرف في القصر الرئاسي الإثنين، "عن فتح 37 بلاغا في مواجهة تجار العملة والمتعاملين بالنقد الأجنبي خارج السودان، لمخالفتهم مواد قوانين تخريب الاقتصاد القومي والتعامل بالنقد الأجنبي وقانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأفاد الوزير أن الحكومة "أصدرت أوامر قبض في مواجهة هؤلاء المتعاملين وتجار العملة خارج السودان وسيتم نشر أسمائهم حال القبض عليهم". وأعلن عن توجيه بنك السودان لحجز حساباتهم.
وتابع "في حال عدم مثولهم سيتم القبض عليهم بواسطة الانتربول الدولي حسب التعاون الدولي لاستراد المتهمين الهاربين والمطلوبين للعدالة".
أخر الآراءكمندر مالك بتكلم صاح 2017-12-03 19:43:17 بقلم أسامة سعيد القادة الكبار هم وحدهم من يُنتجون المبادرات الخلاقة في الأوقات العصيبة ، كل الثورات تمر بحالات مدّ وجزر وصعود وهبوط والمعارضة السودانية هي الان في حالة الجزر والهبوط وذلك بسبب انشغالها بمشاكلها الداخلية و (...)
مستريحة ..فتنة المال والسلطان 2017-11-29 23:22:14 كتب : فيصل سعد 1 قامت الدنيا ولم تقعد، بسبب صراعات أبناء العمومة غربي السودان. (موسى هلال،حميدتي) ومعروف لدى العامة انحدار النفر الكريم من اثنية الرزيقات ؛ المهرية والمحاميد. والمتابع الجيد يلاحظ تنامي الرزيقات، وتغلغلهم (...)
لماذا لم يقتل هلال؟ 2017-11-29 21:13:35 كتبت : سلمى التجاني لماذا وصل موسى هلال وأبناؤه وأخوه وصهره سالمين إلى الخرطوم ؟ ، ألم يكن من السهل التخلص منهم بتصفيتهم أثناء أو بعد المعركة ؟ ولماذا حرص حميتي في لقائه في سودانية 24 على التأكيد أن هلال وصل للمطار الحربي (...)
المزيد