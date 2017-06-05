السودان يلتزم الحياد في الصراع الخليجي والبشير يهاتف أمير الكويت

الخرطوم 5 يونيو 2017 – التزمت الحكومة السودانية جانب الحياد، في أعقاب انفجار خلافات خمس دول خليجية كبرى مع قطر ،وصلت حد القطيعة الدبلوماسية وحظر الرحلات الجوية، ودعت الخرطوم الى التهدئة بعد إظهارها الأسف والقلق الشديدين حيال ذلك التصعيد، وأجرى الرئيس السوداني اتصالا بأمير الكويت الذي يقود وساطة لرأب الصدع.

مقر الخارجية السودانية

وقطعت السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر في تحرك منسق. وانضم اليمن وحكومة شرق ليبيا والمالديف لهذا التحرك بعد ذلك، بعد اتهام الدوحة بدعم "جماعات إرهابية وطائفية".

ونددت قطر بالتحرك باعتباره يستند على أكاذيب بشأن دعم الدوحة لمتشددين. وكثيرا ما تُتهم قطر بأنها مصدر تمويل للإسلاميين.

ودعا بيان لوزارة الخارجية السودانية، مساء الإثنين، دول الخليج الى التهدئة والعمل على تجاوز الخلافات "بحكمة وحنكة" ، معربة عن قلقها إزاء هذه التطورات ووصفتها بالمؤسفة.

ويتمتع السودان بعلاقات وشيجة مع الدوحة التي ساندت جهوده خلال الأعوام الماضية لتحقيق السلام في دارفور، حيث رعت اتفاقية السلام الموقعة في العام 2011، وقدمت دعما سخيا للخرطوم لتجاوز أزماتها الإقتصادية بعد إنفصال الجنوب في ذات العام.

وفي الأعوام الثلاث الأخيرة اقترب السودان من المحور الخليجي بقيادة السعودية،بعد أن قرر قطع علاقاته بايران، وانضم الى تحالف عاصفة الحزم بقيادة المملكة ، لإعادة الشرعية في اليمن ومحاربة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وأضاف بيان الخارجية" السودان وانطلاقاً من دوره الذي تحتمه عليه أواصر الدين والدم والتاريخ المشترك ،واستناداً لمبادئه الراسخة للحفاظ والدفاع عن أمن واستقرار المنطقة العربية عموماً ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة ،يدعو إلي تهدئة النفوس والعمل علي تجاوز الخلافات بما هو معروف عن القادة الأشقاء من حكمة وحنكة وحرص علي مصالح دول وشعوب الأمة العربية".

واكد البيان ثقة السودان في "رغبة وقدرة القادة العرب علي تجاوز هذه الأزمة ".

وأشارت الخارجية السودانية الى استعداد الخرطوم لبذل المساعي مع كافة الأشقاء "لتهدئة النفوس ووقف التصعيد وإصلاح ذات البين ،بلوغاً لإعادة الأمور إلي وضعها الطبيعي بما يحقق المصالح العليا لشعوب المنطقة ".

ونقلت وكالة السودان للأنباء ليل الإثنين إن الرئيس عمر البشير أجرى اتصالاً هاتفياً مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن احتواء الأزمة بين قطر والدول الأربعة.

وأفاد أمير دولة الكويت البشير بأنه سيغادر إلى المملكة العربية السعودية لمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والقيام بمساعٍ لاحتواء الأزمة و"محاولة ترتيب البيت العربي درءاً للمخاطر التي تحيط بالعالم العربي والإسلامي" .

وتطرح قطر منذ سنواتها نفسها على أنها وسيط وصانعة قرار في نزاعات كثيرة بالمنطقة ولكن مصر ودول الخليج العربية تشعر باستياء من دعم قطر للإسلاميين ولاسيما جماعة الإخوان التي يعتبرونها خصما سياسيا.

وفي أقوى الإجراءات حظرت هيئتا الطيران المدني السعودية والبحرينية هبوط الطائرات القطرية في مطارات البلدين ومنعتهما من عبور أجوائهما.

واتهمت السعودية قطر بدعم الجماعات المتشددة ونشر أفكار العنف في إشارة فيما يبدو إلى قناة الجزيرة الإخبارية المملوكة لقطر.

واتهم بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية قطر "باحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة ومنها جماعة (الإخوان المسلمين) و(داعش) و (القاعدة) والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".

كما اتهم البيان قطر بدعم "الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران" في القطيف بالمنطقة الشرقية بالمملكة وفي مملكة البحرين.

ونفت قطر تدخلها في شؤون الآخرين.

وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية "لقد تعرضت دولة قطر لحملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة ما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بالدولة".

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