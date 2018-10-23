السودان ينتج 78 طنا من الذهب في تسعة أشهر

الخرطوم 23 أكتوبر 2018 ـ قال السودان، الثلاثاء، إن إنتاجه من الذهب بلغ 78 طنا خلال تسعة أشهر، حيث بات المعدن النفيس موردا مهما للبلاد بعد فقدان ثلاثة أرباع انتاجها النفطي بانفصال جنوب السودان في 2011.

سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)

وبلغ انتاج البلاد من الذهب في العام 2017 107 طن من الذهب، مع تنامي عمليات التهريب للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق السوداء.

وأعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية، يوم الثلاثاء، أن حجم الإنتاج لمعدن الذهب حتى الربع الثالث من العام الحالي بلغ 78 طناً، بنسبة إداء وصلت إلى 11%.

ويسعى السودان لأن يحتل المرتبة الأولى في أفريقيا في إنتاج الذهب، لكن البلد ذو الحدود الشاسعة يعاني من تهريب جزء كبير من إنتاجه.

وزار وزير الدولة بوزارة النفط والغاز والمعادن عوض النيل ضحية، يوم الثلاثاء، الشركة ووقف على الأداء العام فيها، واطلع على خطتها لزيادة وتطوير الإنتاج المعدني بالبلاد.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، عقب الزيارة، إنه اطمأن على سير العمل بالشركة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي بالبلاد، مشيداً بالأداء الذي تميز به الكادر العامل.

من جانبه، قال مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مجاهد بلال، إن موجهات وزير الدولة بشأن ترقية الأداء ستصبح خطة عمل واجبة النفاذ للشركة لزيادة الإنتاج في مجال المعادن، مع مواصلة العمل في تطوير الآليات والسياسات لتحقيق أعلى درجات الجودة والتميز والإسهام بفاعلية في الاستقرار الاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه المرحلة المقبلة.