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السودان ينشئ محكمة مختصة لمكافحة الفساد ومخالفات المال العام

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الخرطوم 28 مارس 2018 - أصدر رئيس القضاء السوداني حيدر أحمد دفع الله، الأربعاء قراراً بتأسيس محكمة جنايات تختص بمكافحة الفساد ومخالفات المال العام.

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رئيس القضاء في السودان حيدر احمد دفع الله

وتصاعدت في الفترة الأخيرة الحملة الرسمية لمكافحة الفساد تولى صدارتها الرئيس عمر البشير عندما أعلن في فبراير الماضي من مدينة بورتسودان الاستمرار في القضاء على الفساد ومن اسماهم بالمفسدين ومطاردة " القطط السمان".

وحدد قرار رئيس القضاء مهام المحكمة بالنظر الدعاوى الخاصة بقضايا الفساد واستغلال النفوذ والتعدي على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني، والتي تحال إليها من النيابات المتخصصة.

كما تختص المحكمة بنظر الدعاوى التي يحيلها اليها رئيس القضاء.

وأوضح القرار أن مقر المحكمة بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تنعقد في أي ولاية من ولايات السودان على أن تشكل دوائر خاصة بمحكمة الاستئناف والمحكمة القومية العليا لنظر الاستئنافات والطعون في الأحكام الصادرة من محكمة جنايات مكافحة الفساد ومخالفات المال العام.

وأجازت الهيئة التشريعية القومية في يناير عام 2016، مشروع قانون مفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد.

وأودع القانون لدي رئيس الجمهورية منذ أكتوبر 2017 للمصادقة عليها حتى يصبح سارياً وتشكل بموجيه مفوضية مكافحة الفساد التي لم يتم تكوينها حتى الآن.



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