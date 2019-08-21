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السودان ينظم رسميا دوري لكرة قدم السيدات في سبتمبر المقبل

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الخرطوم 21 أغسطس 2019- أعلن اتحاد كرة القدم السوداني أن دوري كرة القدم للسيدات في البلاد سينطلق في شهر سبتمبر بمشاركة 18 ناديا، في خطوة لم تكن ممكنة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

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ريان رجب تلعب لصالح فريق التحدي .. ( أ ف ب)

وأبلغت مسؤولة في الاتحاد السوداني لكرة القدم ميرفت حسين وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء بأن الدوري السوداني لكرة القدم للسيدات سينطلق في شهر سبتمبر وسيشارك فيه 18 ناديا في ثلاث مناطق مختلفة.

وأشارت الى أن العمل جارٍ لتكوين منتخب وطني نسوي لتمثيل السودان في المحافل الدولية أيضا.

وجاء الإعلان عن إطلاق دوري السيدات ليتزامن مع حلف اليمين للمجلس السيادي الذي يضم في عضويته مدنيين وعسكريين ليحل بدلا من المجلس العسكري الذي استلم الحكم في أبريل الماضي عندما أجبر البشير على ترك السلطة بعد أشهر شهدت الكثير من الاحتجاجات.

واللافت في المجلس الجديد أنه يضم في عضويته 11 فردا، بينهم سيدتان من المدنيين.

واعتبرت اللاعبة ريان إبراهيم رجب خلال حصة تدريبية مع ناديها التحدي بأن إطلاق دوري للسيدات كان مستبعدا تماما قبل عام.

وقالت "في الماضي، كان من الصعب على المرأة ممارسة كرة القدم، كانت هناك تعقيدات عدة تحول دون مشاركتها".

وأضافت "أما الآن، فإن الجميع يتطلع لحقيقة جديدة ويملك طموحات جديدة".

وانضم السودان رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1948 وأسس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الى جانب مصر وجنوب أفريقيا وإثيوبيا.

بيد أن كرة القدم للسيدات في البلاد شهدت صعوبات كبيرة منذ اعتماد البلاد الشريعة الإسلامية عام 1983 بعد ست سنوات على استلام البشير الحكم لدى قيامه بانقلاب عسكري.



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