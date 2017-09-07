السودان ينفي إغلاق حدوده مع دول مجاورة

الخرطوم 7 سبتمبر 2017 ـ نفى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الخميس أن تكون بلاده أغلقت الحدود مع دول الجوار في إطار حملة تقودها الرئاسة لجمع السلاح بدارفور.

وزير الخارجية إبراهيم غندور

ونقلت صحف محلية، أن السودان، قرر إغلاق حدوده البرية مع ليبيا، وتشاد، وجنوب السودان، منعا لتهريب الأسلحة.

ونسبت التصريحات لنائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، قال فيها: "أغلقنا حدودنا (البرية) مع دول ليبيا، وتشاد، وجنوب السودان، منعًا لتهريب السلاح وسيارات الدفع الرباعي".

وقال إبراهيم غندور في تصريح لـ (وكالة السودان للأنباء) إن "حدود السودان لم تغلق مع أي دولة من دول الجوار".

وأفاد غندور أن "ما تم هو إحكام السلطات السودانية المختصة إغلاق المنافذ الحدودية التي يمكن أن يتم من خلالها تهريب السلاح أو المخدرات أو يتم عبرها تهريب البشر والعناصر الإجرامية.

ولفت إلى أن بلاده لديها "قوات مشتركة مع دولة تشاد وهي تضطلع بمهامها بكفاءة عالية"، فضلاً عن اتفاقيات تعاون أمني وعسكري مع دول الجوار الأخرى.