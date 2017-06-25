السودان ينفي تورطه في دعم أي من أطراف النزاع الليبي

الخرطوم 25 يونيو 2017 ـ نفى السودان تورطه في دعم أي من أطراف النزاع في ليبيا أو أن تكون حدوده معبرا لتوفير السلاح من قطر وإيران لمجموعات إرهابية هناك.

مقر الخارجية السودانية

وكان العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم قوات خليفة حفتر قد اتهم، أخيرا، الخرطوم بدعم وتدريب "الجماعات الإرهابية" في ليبيا، وتوفير السلاح لهم من دولتي قطر وإيران عبر الحدود السودانية.

ورفضت وزارة الخارجية السودانية في بيان صدر، السبت، بشكل قاطع ما جاء على لسان المتحدث الرسمي لقوات حفتر حول صلة السودان بإطراف النزاع الليبي.

وقالت الخارجية "إن المتحدث باسم قوات اللواء خليفة حفتر بشرق ليبيا عقد مؤتمرا صحفيا وجه من خلاله جملة من الإفتراءات والأكاذيب التي تزعم صلة السودان ببعض الأطراف على الساحة الليبية".

وعبرت عن رفضها التام لكل ما ورد في المؤتمر المذكور، وأكدت نفيها جملة وتفصيلا كافة الادعاءات التي ساقها المتحدث باسم حفتر، قائلة إنها "احتشدت بالمغالطات والأخطاء الواضحة في اسماء وصفات بعض القيادات السودانية الأمر الذي فضح عجز الذين يقفون وراءها".

ويقود اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو 2014، عملية عسكرية تحمل اسم "عملية الكرامة"، في شرق ليبيا.