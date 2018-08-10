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السعودية توقف صادر (الضأن) السوداني لأسباب صحية

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الخرطوم 10 أغسطس 2018 ـ يواجه السودان خطر فقدان عائدات بالعملة الأجنبية من صادر الهدي "الضأن" إلى السعودية التي أوقفت هذه الصادرات لأسباب صحية.

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ميناء هيدوب المخصص لصادر الثروة الحيوانية ـ 40 كلم جنوبي سواكن

وأبلغ مصدر عليم "سودان تربيون" أن المملكة العربية السودانية أبلغت السلطات السودانية بتعليق استقبال صادر الأغنام "الضأن" للاشتباه في ضعف مناعتها من الحمى القلاعية المنتشرة حاليا في أجزاء من أفريقيا.

وأكد المصدر أن سلطات الحجر البيطري في المملكة تشترط أن تكون المناعة أكثر من 40%.

وأوضح أن أطباء بياطرة يعملون الآن في حظائر الصادر في مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر للتأكد من سلامة صادر "الضأن" ومطابقته للمعايير السعودية، وتوقع استئناف الصادر خلال ساعات.

وحمل المحلل الاقتصادي بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب، وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمحاجر مسؤولية ضياع موسم الهدي هذا العام لعدم التأكد من سلامة صادر الماشية للسعودية وضعف الرقابة والمتابعة اللصيقة.

وأشار بوب في تصريح لوكالة السودان للأنباء، الجمعة، الى وقف المملكة لصادرات البلاد من الإبل والابقار منذ فترة طويلة من دون أن تحرك السلطات السودانية المعنية ساكنا لإعادة هذا الصادر الذي كان سيساهم في دعم اقتصاديات البلاد.

وقال إن "توقف صادر الهدي ورفضه المباشر من المملكة لأسباب صحية يعني صدمة موجعة لإقتصاد البلاد واقتطاع مورد اقتصادي كان سيضيف الى ميزان المدفوعات الوطني مع شح موارد الصادر".

ورأى بوب أن هناك حصار اقتصادي غير معلن على البلاد وقد يكون إيقاف صادر الهدي أحد أدواته، فضلا عن عدم التوافق في الإجراءات بين سلطات المحاجر بالسودان والسعودية.

وتابع قائلا "هناك اعتقاد بأن الخطوة سيكون لها انعكاسات موجبة على أسعار الخراف بالداخل في مواجهة عيد الأضحى، لكن هذه النظرة ضيقة لأن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد السوداني جراء الخطوة أكبر من متعة شراء خروف الضحية".



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