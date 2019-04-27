السودان يوقع اتفاقية قرض بـ 200 مليون دولار مع الصندوق العربي

الخرطوم 27 أبريل 2019- وقعت الحكومة السودانية السبت اتفاقية قرض بمائتي مليون يورو مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية.
- مقر وزارة المالية السودانية
وأفادت وكالة السودان للأنباء أن القرض سيستخدم لدعم المشروعات التنموية في البلاد.
وشارك السودان في الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية بالكويت.
ووقع على اتفاقية القرض وكيل وزارة المالية عبد المنعم محمد الطيب وعن الصندوق عبد اللطيف يوسف الحمد.
ووصف القائم بالأعمال في سفارة السودان بدولة الكويت، عمر تاتاى الاتفاقية بالخطوة الموفقة التي تأتي والبلاد تتلمس طريقها نحو التنمية الشاملة في ظل المرحلة الجديدة التي يقودها المجلس العسكري الانتقالي في معالجة مستحقات السودان لدى صناديق التمويل الدولية.
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