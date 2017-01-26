السودان يوقع على اتفاقية للتمويل من صندوق (إيفاد)

الخرطوم 26 يناير 2017- وقّع السودان على اتفاقية التمويل الإضافي لمشروع البطانة للتنمية الريفية المتكاملة الذي ينفذه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( إيفاد) وذلك بالعاصمة الإيطالية روما.

وزير المالية بدر الدين محمود

ونقلت وكالة الانباء السودانية الخميس ، أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدرالدين محمود وقع عن الجانب السوداني، وعن جانب الصندوق رئيسه كانايو نوانزي ، دون الاشارة إلى مبلغ التمويل.

وأشاد وزير المالية بالشراكة القائمة بين حكومة السودان وصندوق الإيفاد، مؤكدا أن المشاريع التي يقوم بها الصندوق مهمة وحيوية لتنمية القطاع الزراعي.

من جانبه أوضح نوانزي رئيس الصندوق أهمية المشروع الذي حقق بالفعل نجاحات عديدة حيث بلغ عدد المستفيدين منه أكثر 87 ألف شخص، بالإضافة الى دوره في تخفيف حدة الصراع على الموارد بمنطقة البطانة.

وفي أكتوبر الماضي أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) تخصيصه مبلغ 13.3 مليون دولار ، لهيئة تنمية البطانة لتوسعة أنشطته بسهل البطانة ابتداءا من 2017 وحتى 2020، والأنشطة المستهدفة بالتوسعة تشمل مشروعات حصاد المياه، وحفر عدد من الآبار بجانب الحفائر المائية وتعمير المراعي بالمناطق المختلفة التي تغطيها أنشطة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وكان صندوق (ايفاد) كشف في نوفمبر الماضي عن إجمالي حصة السودان المتوقعة من المنح للعام 2017م التي تقدر بحوالي 34 مليون دولار منها 16 مليون يتم تخصيصها لمشروعات التمويل الأصغر.

يشار إلى أن صندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ومؤسسة مالية دولية تأسست عام 1977 ويعمل الصندوق للقضاء على الفقر في المناطق الريفية النامية.

وصادق المجلس التنفيذي لصندوق (إيفاد) على مشروع البطانة للتنمية الريفية المتكاملة منذ فبراير 2007، وأصبحَ المشروعَ نافذ في يوليو2008م ويتخذ منى مدينة رفاعة بولاية الجزيرة مقراً له.

يذكر أن الصندوق بدأ نشاطه التمويلي في السودان منذ العام1978م وشملت مشروعاته الممولة عدة مجالات أهمها، البطانة للتنمية الريفية المتكاملة ، إنتاج الكربون السوداني ، دعم صغار المنتجين بسنار،مشروعي إدارة الموارد غرب السودان.