السودان يوقع على (مدونة السلوك) للقضاء على الارهاب

الخرطوم 29 سبتمبر 2018- وقع السودان على مدونة السلوك من أجل عالم خالي من الإرهاب وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مراسم التوقيع على اتفاقية لمكافحة الارهاب بين الحكومة والاتحاد الاوربي

وتتمثل القيمة المضافة لمدونة السلوك التي تعد مبادرة سياسية طوعية غير ملزمة قانونيا، في إعلان 10 خطوات مقترحة تتخذها الدول الأعضاء يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الالتزام العالمي بمكافحة ومنع الإرهاب ضمانا لإحراز تقدم ملموس نحو تحقيق عالم خالٍ من الارهاب بحلـﻮل ﻋـﺎم 2045.

ووقع وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد على المدونة التي أعدتها وقدمتها كازاخستان نيابة عن حكومة السودان، ووصل عدد الدول التي أمضت عليها 82 دولة.

وتضع الولايات المتحدة السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ العام 1997، حيث ينتظر أن تجري قريبا محادثات بشأن حذفه.

وتطالب الادارة الأميركية الحكومة السودانية بإطلاق الحريات العامة، وإتاحة حق التعبير وممارسة الأنشطة السياسية العامة دون قيود واحترام حقوق الانسان ووقف الانتهاكات من اعتقالات وغيرها مع ضمان الحريات الدينية.