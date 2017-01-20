السودان يوقف جنود إندونيسيين في (يوناميد) بتهمة تهريب أسلحة

الفاشر 20 يناير 2017 ـ قالت حكومة ولاية شمال دارفور، غربي السودان، الجمعة، إن شرطة الجمارك أوقفت جنودا من إندونيسيا يتبعون لبعثة حفظ السلام بدارفور بعد ضبط أسلحة مهربة بحوزتهم أثناء تكملة إجراءات مغادرة القوة عبر مطار الفاشر.

الأسلحة المضبوطة بحوزة القوة الإندونيسية لدى مغادرتها مطار الفاشر ـ 19 يناير 2017

وقال نائب والي شمال دارفور محمد بريمة حسب النبي في تصريح لـ (سودان تربيون) "الأجهزة الأمنية في إطار المتابعة اليومية أمس (الخميس) بمطار الفاشر تمكنت ضبط كمية من الأسلحة والذخائر بحوزة احدى البعثات العاملة في البعثة المشتركة".

وأضاف "كانت البعثة مغادرة بعد انتهاء فترتها في إطار التغيير التي يتم بصورة روتينية، ووفق المعلومات لدى أجهزتنا الأمنية ضبطت ذخائر وأسلحة وبعض المواد كالأتربة والحجارة وهذا له خصوصيته".

وتابع "عموما العمل تم بطريقة غير قانونية وهذه البعثة تتبع ليوناميد.. وضعنا أيدينا عليها والإجراءات القانونية تمت ونحن بالولاية نعمل ما يلينا وأخرى تتوقف على المركز سواء وزارة الخارجية أو الأجهزة ذات الصلة".

وتعتبر يوناميد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم (بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية)، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.

وقال مدير شرطة الجمارك بولاية شمال دارفور العقيد عاصم حامد لـ "سودان تربيون" إن شرطة الجمارك فرع مطار الفاشر تمكنت من توقيف جنود البعثة الإندونيسية وبحوزتهم الأسلحة.

وأوضح أن العملية كانت أثناء اجراءات طائرة خاصة بيوناميد وفي اثناء تفتيش الحقائب الشخصية للقوات الإندونيسية المغادرة وجدت بعض الأسلحة المتمثلة في 29 بندقية كلاشنكوف و4 قطع بندقية و6 بندقية "جي ثري" و61 "طبنجة" متنوعة وكمية من الذخائر.

وأكد مدير شرطة الجمارك جاهزية قواته لحماية أمن البلاد وتأمين سلامة الركاب المسافرين عبر مطار الفاشر مشيدا في الوقت نفسه بقوات شرطة جمارك الفاشر رغم قلة القوة.