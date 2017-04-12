 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 12 نيسان (أبريل) 2017

السويد تستأنف الدعم التنموي للسودان وتدفع بـ126 مليون يورو

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 12 أبريل 2017- أعلنت وكالة التعاون التنموي السويدية،عن استئناف الدعم التنموي للسودان، عقب اتفاقها مع الحكومة السودانية على برنامج تنفيذي للتعاون التنموي بين البلدين، بقيمة 126 مليون يورو.

JPEG - 29.5 كيلوبايت
الاتحاد الاوربى

وأوضح المتحدث الرسمي بإسم الخارجية السودانية قريب الله خضر في تصريح تلقته (سودان تربيون ) الأربعاء، أن مديرعام الشؤون الأوروبية والأميركية بالخارجية السودانية محمد عيسى إيدام، بحث مع السفير السويدي بالخرطوم، هانس هنريك،

البرامج المستقبلية خلال الفترة المقبلة ، بما في ذلك تبادل الزيارات على المستوى الوزاري والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تنظيم الملتقى الاقتصادي السوداني السويدي بالسويد.

وأعرب إيدام عن شكر بلاده للسويد لإستئنافها الدعم التنموي من وكالة التعاون التنموي السويدية (SIDA)، والإتفاق على برنامج تنفيذي للتعاون التنموي بين البلدين خلال الفترة من 2017 إلى 2022 بقيمة 126 مليون يورو.

وأشاد إيدام بالتطورالمضطرد في العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى مخرجات ونتائج إجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين والتي انعقدت في استكهولم خلال نوفمبر الماضي.

من جانبه أكد السفير السويدي هانس هنريك، على ضرورة تواصل العمل من أجل تحسين العلاقات وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا محل اهتمام البلدين، مشيراً إلى أن وكالة التنمية السويدية ستعمل مع مؤسسات الدوله المختلفة لتصميم البرنامج التنفيذي ومتابعة تنفيذه على النحو المطلوب.

ولفت هنريك إلى زيارة مرتقبة لعدد من رجال الأعمال من السويد للسودان، وكذلك الجهود المبذولة لعقد الملتقى الإقتصادي في استكهولم والتعاون في المجالات الصحية وقضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وعقدت في الخرطوم 2015 أولى أعمال للجنة التشاور السياسي بين السودان والسويد،حيث اتفق البلدين على تعزيز التعاون التنموي والإنساني والاقتصادي والاستثماري.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

فيليب كوكس وجنون الشهرة 2017-04-09 18:13:36 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في فبراير من العام 2013 تقدم السودان بشكوى رسمية الى وزارة الخارجية البريطانية يحتج فيها على دخول البارونة كوكس الى البلاد تسلّلا دون الحصول على تأشيرة دخول. ويعلم (...)

العالم في 2025 : تقرير مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي : عالم متغير 2017-04-07 22:19:03 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com كنت قد أشرت لهذا التقرير في أحدى مقالاتي حين صدوره في العام 2013 ، وفي الأسبوع الماضي هاتفني أستاذي الدكتور عبد الرحيم بلال ليلفت نظري لقراءته ودار بيننا نقاش حول أهمية وجود "مستودعات (...)

ميّادة والمحامي 2017-04-02 14:30:03 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) قبل أيام كتب أيقونة المعارضة المدنية، صاحب لقب (خصم الحكومة الدائم)، الاستاذ نبيل أديب عبد الله المحامي مقالاً متميزا بعنوان (من ليس معنا ليس بالضرورة ضدنا). (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.