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(السيادي) يعلن استعداد الحكومة التوصل إلى اتفاق سلام خلال شهرين

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فصائل الحركات المسلحة تستمع للرئيس سلفا كير في 4 سبتمبر 2019 ..( إعلام رئاسة جنوب السودان)

الخرطوم 12 سبتمبر 2019 - أعلن المجلس السيادي في السودان، الخميس، استعداد الحكومة للوصول إلى اتفاق سلام شامل بالبلاد خلال شهرين.

وأوضح المتحدث باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، في تصريحات، عقب عودة الوفد من جوبا، أن "إعلان المبادئ الموقع في جوبا مع مكونات الثورية، والحركة الشعبية/ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، شمل حزمة من المسائل لتهيئة أجواء التفاوض، أبرزها، وقف العدائيات، ووقف إطلاق النار، وفتح الممرات للإغاثة، وإطلاق سراح الأسرى، ورفع الحظر عن قوائم المحظورين سياسيا من دخول البلاد".

وأشار إلى الاتفاق على إرجاء تشكيل الحكومات الولائية، والمجلس التشريعي، إلى حين اكتمال عملية السلام.

وتابع، "الأطراف أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل في غضون شهرين من بدء الحوار".

وزاد، "الأجواء التي سادت مفاوضات جوبا كانت إيجابية".

ووقعت الحكومة السودانية، الأربعاء، على تفاهمات منفصلة، مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، قيادة عبد العزيز الحلو، تضمنت إجراءات تمهيدية لبناء الثقة توطئة للدخول في مفاوضات بحلول منتصف أكتوبر، على أن تنتهي في أو قبل 14 ديسمبر المقبل.

واتفقت الأطراف بعون حكومة الجنوب على عرض وثيقة الاتفاق على مجلس السلم والأمن الإفريقي ليصدر بموجبه تفويضا جديدا بشأن مفاوضات السلام السودانية، كما تطلب الأطراف من الاتحاد الإفريقي السعي لاعتماد التفويض في المؤسسات الدولية على رأسها مجلس الأمن.



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