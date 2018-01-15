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السيسي للسودان وإثيوبيا: مصر لن تحارب أشقاءها ولا تتآمر على أحد

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القاهرة 15 يناير 2018 ـ في رسالة موجهة للسودان وإثيوبيا قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين إن مصر لن تدخل في حرب مع "أشقائها"، مضيفا أن بلاده لا تتآمر على أحد.

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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

وتأتي تصريحات السيسي في ظل توتر العلاقات بين مصر من جهة والسودان وإثيوبيا من جهة أخرى. وكانت الخرطوم استدعت سفيرها لدى القاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري للتشاور بسبب نزاع على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي ولخلافات على استخدام مياه نهر النيل.

وتأزمت العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا في الآونة الأخيرة بعد تعثر المحادثات الفنية المتعلقة بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وتخشى مصر أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل. ويقول مسؤولون مصريون إن حماية حصة مصر من مياه النيل مسألة أمن قومي.

وبحسب "رويترز" تأجلت زيارة كان مقررا أن يقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي لمصر أكثر من مرة.

وقال السيسي في تصريحات نقلها التلفزيون خلال افتتاح مشروعات بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة يوم الاثنين "مصر لن تحارب أشقاءها... أنا أقول هذا الكلام كي يكون رسالة لأشقائنا في السودان".

وأضاف "لسنا على استعداد للدخول مع أشقائنا أو مع أي شخص في حروب... شعوبنا أولى بكل جنيه".

وتابع "أقول هذا الكلام لأشقائنا في السودان وإثيوبيا: مصر لا تتآمر.. نحن لا نتآمر ولا نتدخل في شؤون أحد وحريصون جدا جدا على أن تكون علاقتنا طيبة جدا".

"يكفي ما شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية.. لدينا سياسة ثابتة الهدف منها هو البناء والتنمية والتعمير.. ما غير ذلك لن نفعله وأرجو أن يكون هذا الكلام مسموعا".

ويطالب السودان بمثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958. وتقول القاهرة إنها أراض مصرية. ورفضت مصر في 2016 طلبا من الخرطوم لبدء مفاوضات لتحديد الأحقية في السيادة على المنطقة الحدودية أو السعي إلى التحكيم الدولي.

ناشد السيسي وسائل الإعلام المصرية بالانتباه لما يصدر عنها حول الأمور المتعلقة بالمواقف والتصريحات في السودان، قائلا: "أتمنى من الإعلام المصرى في موضوع السودان وكل الموضوعات المماثلة، بعدم الإساءة في التعبيرات مهما كان حجم الغضب أو الألم، مش بس فى السودان".



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