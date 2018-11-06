السيسي يستقبل البشير في شرم الشيخ للمشاركة في منتدى شبابي

الخرطوم 6 نوفمبر 2018 ـ وصل الرئيس السوداني عمر البشير إلي شرم الشيخ المصرية ظهر الثلاثاء، تلبية لدعوة رسمية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في ختام المنتدى العالمي للشباب.
- السيسي يستقبل البشير لدى وصوله شرم الشيخ ـ 6 نوفمبر 2018
وتكثفت الزيارات بين الزعيمين السوداني والمصري أخيرا بشكل لافت كان آخرها زيارة السيسي للخرطوم في أكتوبر الماضي.
وطبقا لوكالة السودان للأنباء فإن البشير حظي باستقبال رسمي وشعبي تقدمه السيسي وعدد من الوزراء وأعضاء البعثة الدبلوماسية السودانية بالقاهرة وعقد الرئيسان جلسة مباحثات قصيرة بصالة كبار الزوار.
ويعقد البشير والسيسي جلسة مباحثات موسعة بعد ظهر الثلاثاء يحضرها من الجانب السوداني فضل عبد الله فضل وزير الرئاسة وأسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الخارجية وياسر بشير مدير مكتب الرئيس وسفير السودان بمصر عبد المحمود عبد الحليم.
وتعقب المباحثات مأدبة غداء يقيمها الرئيس السيسي على شرف زيارة الرئيس البشير.
وتختتم فعاليات منتدى الشباب العالمي الذي بدأ أعماله السبت الماضي مساء الثلاثاء بشرم الشيخ.
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