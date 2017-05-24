السيسي ينفي تورط مصر في دعم مسلحي دارفور

الخرطوم 24 مايو 2017 ـ نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، ضلوع بلاده في معارك اندلعت أخيرا بين قوات الحكومة السودانية ومتمردي دارفور.
- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
ودارت معارك اليومين الماضيين بين قوات الحكومة والحركات المسلحة بولايتي شمال وشرق دارفور، حيث تقاتل الحكومة السودانية حركات مسلحة منذ العام 2003.
ورفض السيسي اتهامات الرئيس عمر البشير له بدعم الحركات المسلحة في القتال الذي دار يومي السبت والأحد في ولايتي شرق وشمال دارفور.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي كرستيان كيرن إن "مصر لا تتآمر على احد"، وأضاف "أن سياسة مصر ثابتة وهي عدم التدخل في شؤون أحد ولم ولن تتغير".
وشدد الرئيس المصري على أن بلاده "لن تقوم بهذه الإجراءات الخسيسة خاصة ضد جيراننا"، وتساءل "هل انا سأتآمر وأسمح لعناصر بمهاجمة اشقائنا في السودان"، مؤكداً أن "بلاده تمارس سياسة شريفة في وقت عز فيه الشرف".
وفي لقاء للبشير مع متقاعدي الجيش يوم الثلاثاء، اتهم الحكومة المصرية بدعم الحركات المتمردة في السودان، وبيع ذخائر فاسدة للجيش.
وتتأرجح العلاقات بين البلدين الجارين بسبب عدة قضايا من بينها نزاع على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي على ساحل البحر الأحمر، وقضايا تجارية شملت ايقاف السودان استيراد بعض المنتجات الزراعية المصرية.
ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور القاهرة الأسبوع المقبل لتخفيف حدة التوتر بين البلدين وبحث عدد من القضايا، وذلك بحسب رويترز.
وأصدرت الخارجية المصرية بيانا يوم الثلاثاء، أكدت فيه احترام البلاد لسيادة السودان على أراضيه، وعدم التدخل لزعزعته أو الإضرار بشعبه.
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