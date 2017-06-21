السيول تجرف 1100 منزل بمخيم نازحين في جنوب دارفور

نيالا 21 يونيو 2017 ـ شردت سيول عارمة آلاف النازحين بمخيم "كلما" في ولاية جنوب دارفور، بعد أن جرفت نحو 1100 منزل بالمخيم الواقع على بعد 18 كلم جنوبي شرق مدينة نيالا عاصمة الولاية.

أطفال يلهون في مخيم (كلما) للنازحين بنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ـ صورة لـ (سودان تربيون)

وقال نائب رئيس هيئة النازحين آدم عبد الله، لـ "سودان تر بيون" الأربعاء، إن أمطارا غزيرة هطلت يوم الثلاثاء بالمنطقة ما أدى الى سيول جارفة تسببت في تدمير أكثر من 1100 منزل للنازحين بالمعسكر.

وأضاف عبد الله أن الآلاف من النازحين يعيشون الآن في العراء وسط ظروف إنسانية بالغة لسوء.

واشار الى أنهم في حاجة ماسة لتوفير مواد الغذائية والإيوائية بالإضافة الى وضع تحوطات صحية وعلاجية لمواجهة الطوارئ حال حدوثها.

وناشد نائب رئيس هيئة النازحين، المنظمات الأجنبية والوطنية وحكومة الولاية بضرورة التحرك الفوري لتقييم أوضاع النازحين وتقديم المساعدات قبل استفحال الحالة الإنسانية.

وأوضح أن أغلب المتضررين من النساء والأطفال وكبار السن، وزاد "هؤلاء ليس لديهم حيلة لمقاومة الضرر".

ويضم المخيم الواقع قرب مدينة نيالا آلاف النازحين من متضرري النزاع الجاري في إقليم دارفور منذ العام 2003.