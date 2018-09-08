الشرطة الإثيوبية: مدير مشروع سد النهضة انتحر

أديس أبابا 8 سبتمبر 2018- قال رئيس مفوضية الشرطة الفدرالية الإثيوبية زينو جمال، الجمعة، إن مدير مشروع سد النهضة سيمجنيو بيكيلي، الذي عثر على جثته قبل نحو شهر ونصف، توفي منتحراً.
- سيمجينو بيكيلي
وأوضح أن "المحققين كشفوا أنه استخدم سلاحه الشخصي وقتل نفسه".
وكان عشرات المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة أديس أبابا بعد العثور على جثة بيكيلي في 26 يوليو مطالبين بالقصاص لما اعتبروه جريمة قتل.
وكان بيكيلي يعد واجهة مشروع السد الذي سيولد عند تدشينه ستة آلاف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بكلفة أربعة مليارات دولار، والمشيد على نهر النيل الأزرق في إثيوبيا. وتعتبره أديس أبابا حجر الزاوية، في مسعاها لأن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا.
والسد موضع انتقادات شديدة من مصر التي عبرت عن خشيتها من أن يؤثر على مستوى تدفق مياه النيل إلى أراضيها الواقعة في مستوى أدنى منه. وتعتمد مصر في احتياجاتها المائية بنسبة 90 بالمئة على مياه النيل.
أخر الآراءسؤال الشباب .... ( ٥ ) 2018-09-03 14:37:13 كتب : محمد عتيق نواصل سرد ما نراه من اخطاء في مسيرتنا الوطنية ليمارس الجميع نقداً ذاتياً معلناً ومسؤولاً امام الأجيال الشابة الجديدة كهدية وحيدة نستطيع تقديمها لها بعد ان فشلنا في توريثهم وطناً امناً مستقراً يليق بحجم (...)
في مناقب الراحل العظيم د. أمين مكي مدني 2018-09-02 16:11:44 كتبت : اسماء محمود محمد طه "وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي (...)
في وداع أمين مكِّي .. حَتّامَ نَحْنُ نُساري النّجْمَ في الظُّلَمِ؟! 2018-09-02 16:08:58 عمر الدقير شاءت الأقدار أن يرِدَ الدكتور أمين مكي مدني حياض المنايا ويلاقي الأجل المحتوم، لكنه قال كلمته قبل أن تصطاده مخالبُ المنايا ويرحل .. عَبَر جسر الرحيل الأخير بعد أن كتب سيرةً مضيئةً، وملهمة، في دروب العمل الوطني (...)
المزيد