الشرطة الإثيوبية: مدير مشروع سد النهضة انتحر

أديس أبابا 8 سبتمبر 2018- قال رئيس مفوضية الشرطة الفدرالية الإثيوبية زينو جمال، الجمعة، إن مدير مشروع سد النهضة سيمجنيو بيكيلي، الذي عثر على جثته قبل نحو شهر ونصف، توفي منتحراً.

سيمجينو بيكيلي

وأوضح أن "المحققين كشفوا أنه استخدم سلاحه الشخصي وقتل نفسه".

وكان عشرات المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة أديس أبابا بعد العثور على جثة بيكيلي في 26 يوليو مطالبين بالقصاص لما اعتبروه جريمة قتل.

وكان بيكيلي يعد واجهة مشروع السد الذي سيولد عند تدشينه ستة آلاف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بكلفة أربعة مليارات دولار، والمشيد على نهر النيل الأزرق في إثيوبيا. وتعتبره أديس أبابا حجر الزاوية، في مسعاها لأن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا.

والسد موضع انتقادات شديدة من مصر التي عبرت عن خشيتها من أن يؤثر على مستوى تدفق مياه النيل إلى أراضيها الواقعة في مستوى أدنى منه. وتعتمد مصر في احتياجاتها المائية بنسبة 90 بالمئة على مياه النيل.