الشرطة السودانية تداهم مخازن تقاوي الحشيش الرئيسية في دارفور

الخرطوم 15 أبريل 2017 ـ نفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السودان مداهمة استهدفت المخازن الرئيسية لتقاوي نبات القنب الهندي "البنقو" في محمية الردوم الطبيعية بولاية جنوب دارفور التي تعد أكبر مزارع الحشيش في أفريقيا.

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وتمكنت قوات مشتركة في نوفمبر الماضي من إبادة 6500 فدان من مزارع الحشيش المعروف محليا بـ "البنقو" وضبط 50 طن من المخدرات بمنطقة الردوم في عملية هي الأكبر من نوعها.

وبحسب الشرطة السودانية فإن منطقة الردوم تأتي في المرتبة الأولى بأفريقيا في إنتاج البنقو الذي يزرع في مساحة 34 ألف كلم، "ما يعادل مساحة دولة البرتغال".

وداهمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مواقع زراعة البنقو بحظيرة الردوم ووضعت يدها على 206 جوالات من بذور نبات القنب الهندي "البنقو" تزن 20 طنا، فضلا عن ضبط 3000 قندول حشيش.

وقال مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء محمد عبد الله أحمد النعيم للصحفيين، السبت، إن إدارته وبإشراف رئاسة قوات الشرطة نفذت خطتها لاعاقه الموسم الزراعي لتجار المخدرات والسموم وفق عدة مراحل.

وأشار إلى انشاء إدارة لمكافحة المخدرات بمحمية الردوم وسط الحقول والمزارع والدفع بكتيبة تم اخضاع منسوبيها لتدريب متقدم، كما وفرت رئاسة الشرطة كافه المعينات اللوجستية وتوغلت القوات وسط الأحراش واستطاعت جمع المعلومات عن مخازن البذور الرئيسية وتحديد عناصر الشبكات وكل ما يتعلق بالتحضير للموسم الزراعي للحشيش.

وقال النعيم "من ثم صدرت التوجيهات بتطويق المخازن ومداهمتها وتوقيف المجرمين ونفذت عملية خاطفة دكت أوكار ومخازن التجار الرئيسة ووضعت يدها على 206 جوالات من بذور نبات البنقو كانت مطمورة داخل الأرض ومخفية بين الغابات وضبط 3000 قندول حشيش".

وأعلن أن ادارته بسطت سيطرتها على محمية الردوم بالكامل وتتعقب القوات المزارع المشتبه في وجود زراعة بنقو فيها عبر حملات متواصلة وأكد الدفع بقوات جديدة قوامها كتيبة مجهزة بكامل عتادها لتكثيف أعمال المكافحة.

وأشار مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أن نجاح العملية الخاطفة يعيق زراعة نبات القنب بالردوم.

وتعتبر ولاية جنوب دارفور المصدر الوحيد في الإقليم الذي تنشط فيه عمليات زراعة الحشيش بمناطق "سنقو" و"الردوم" في أقصى جنوب الولاية المتاخم لدولتي جنوب السودان وأفريقيا الوسطى.