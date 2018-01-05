الشرطة السودانية تطلب متهمين بالإنتربول في حادثة (الفادنية) و(العسيلات)

الخرطوم 5 يناير 2018 ـ قالت الشرطة السودانية، الجمعة، إن متهمين آخرين في أحداث عشيرتي الفادنية والعسيلات شرقي الخرطوم جاري القبض عليهم عبر الشرطة الدولية "الإنتربول".

ونفى المكتب الصحفي للشرطة في بيان هروب متهمين في جريمة مقتل إثنين من منسوبي العسيلات على يد مجموعة من الفادنية أواخر ديسمبر الماضي.

وكان منسوبون للفادنية اقتادوا شابين من العسيلات إلى مزرعة نائية حيث تم اخضاعهما للتعذيب حتى الموت أملا في الاعتراف بشحنة ذهب كان المجني عليهما بصدد تهريبه عبر مطار الخرطوم إلى الخارج لصالح الجناة.

وقال بيان المكتب الصحفي للشرطة في تصحيح لما ورد على لسان وزير الدولة بالداخلية بابكر دقنة بشأن هروب متهمين في الأحداث خارج البلاد، إن "كل المتهمين الأساسيين الذين تم القبض عليهم في داخل السودان موجودين في حراسات الشرطة وجاري التحري معهم تحت إشراف النيابة.

وأكد أن افادة وزير الدولة بالداخلية تتعلق بمتهمين آخرين أشار التحري إلى أنهم شركاء في التشكيل العصابي لتهريب الذهب وهم أصلا متواجدين خارج السودان وجاري القبض عليهم بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول).

واحتوت الشرطة السودانية خلال ديسمبر المنصرم مناوشات بين العشيرتين بضاحية سوبا شرق، نحو 20 كلم من وسط الخرطوم، إثر مقتل شخصين في نزاع سببه اختفاء شحنة ذهب مهربة للخارج.

وبحسب شرطة ولاية الخرطوم فإنه تم القبض على 10 متهمين وتم فتح بلاغ بالرقم "2018" في قسم سوبا شرق.