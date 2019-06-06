الشرطة السودانية تكشف عن محاولة لاقتحام (كوبر) وتحرير البشير

الخرطوم 6 يونيو 2019- قالت الشرطة السودانية إن محاولات جرت لاقتحام السجن العمومي في الخرطوم للإفراج عن رموز النظام المعزول حيث يحتجز هناك غالب قيادات الحكومة السابقة على رأسهم عمر البشير.

الرئيس المعزول عمر البشير

وجاء تصريح الشرطة بعد وقت وجيز من نفيها أنباء تحدثت عن محاولة اقتحام "سجن كوبر" بالخرطوم بحري، وقالت في بيان سابق إن هذه الأنباء "عارية عن الصحة".

وفي تصريح لاحق اتهمت قوات الشرطة من اسمتهم بالخارجين عن القانون والمتفلتين المنتفعين من الوضع الراهن باستغلال الظرف باستهداف مقار واقسام الشرطة بالعاصمة وبعض الولايات.

وأضافت "قاموا بمحاولات لحرقها واتلافها وافراغ الحراسات من المتهمين ونهب المعروضات والامانات وحرق السجلات وإطلاق الاشاعات ومحاولة اقتحام سجن كوبر وإطلاق سراح رموز النظام السابق".

واعتبرت المسلك والاتجاه "مؤشرا خطيرا"واهدار لسيادة وحكم القانون وضياع الحقوق وافلات المجرمين وبالتالي يوقع كل من يشارك فيه تحت طائلة القانون.

وكانت فضائية "العربية الحدث" أوردت الأربعاء عن مصادر مطلعة، إحباط القوى الأمنية في السودان محاولة لتحرير البشير ورموز نظامه من السجن.

وأوضحت أن أكثر من 100 من كتائب النظام المخلوع هاجموا سجن كوبر ليلاً بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم.