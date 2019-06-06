الشرطة السودانية تكشف عن محاولة لاقتحام (كوبر) وتحرير البشير

الخرطوم 6 يونيو 2019- قالت الشرطة السودانية إن محاولات جرت لاقتحام السجن العمومي في الخرطوم للإفراج عن رموز النظام المعزول حيث يحتجز هناك غالب قيادات الحكومة السابقة على رأسهم عمر البشير.
- الرئيس المعزول عمر البشير
وجاء تصريح الشرطة بعد وقت وجيز من نفيها أنباء تحدثت عن محاولة اقتحام "سجن كوبر" بالخرطوم بحري، وقالت في بيان سابق إن هذه الأنباء "عارية عن الصحة".
وفي تصريح لاحق اتهمت قوات الشرطة من اسمتهم بالخارجين عن القانون والمتفلتين المنتفعين من الوضع الراهن باستغلال الظرف باستهداف مقار واقسام الشرطة بالعاصمة وبعض الولايات.
وأضافت "قاموا بمحاولات لحرقها واتلافها وافراغ الحراسات من المتهمين ونهب المعروضات والامانات وحرق السجلات وإطلاق الاشاعات ومحاولة اقتحام سجن كوبر وإطلاق سراح رموز النظام السابق".
واعتبرت المسلك والاتجاه "مؤشرا خطيرا"واهدار لسيادة وحكم القانون وضياع الحقوق وافلات المجرمين وبالتالي يوقع كل من يشارك فيه تحت طائلة القانون.
وكانت فضائية "العربية الحدث" أوردت الأربعاء عن مصادر مطلعة، إحباط القوى الأمنية في السودان محاولة لتحرير البشير ورموز نظامه من السجن.
وأوضحت أن أكثر من 100 من كتائب النظام المخلوع هاجموا سجن كوبر ليلاً بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم.
أخر الآراءالمجلس العسكري يقف وحده معزولا ! 2019-06-06 17:09:44 الطيب زين العابدين منذ مولد الثورة كانت تساور الكثير من المراقبين لأوضاع السودان شكوك عميقة أن يكون المجلس العسكري الانتقالي، المكون من قوات الدعم السريع وجنرالات جهاز الأمن من الدرجة الثانية وجنرالات الجيش الذين تخطتهم (...)
خيارات الثورة في مرحلة ما بعد فض الإعتصام 2019-06-04 13:00:17 محمد النعمان إن جريمة فض الإعتصام السلمي التي إرتكبتها اللجنة الأمنية الانقلابية يجب أن تضع حداً فاصلاً في وعينا بين تاريخين. فهذه اللجنة التي أسمت نفسها بالمجلس العسكري الانتقالي، بعد انقلابها العسكري على ولي نعمتها (...)
المفاوضات ، قبل فوات الأوان 2019-06-03 02:43:48 بقلم : محمد عتيق من النتائج الهامة للثورة الجارية في بلادنا أنها وحدت السودانيين وحدةً عمليةً ووجدانيةً باهرة وواسعة ، ولأول مرة في تاريخهم بهذا الحجم ، في الجسم المسمي ب "قوى الحرية والتغيير" ، فهو يضم أحزاب المعارضة (...)
المزيد