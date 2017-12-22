الشرطة تحتوي مناوشات عشائرية شرقي الخرطوم بعد مقتل شخصين

الخرطوم 22 ديسمبر 2017 ـ ساد توتر بالغ ضاحية سوبا شرق، نحو 20 كلم من وسط الخرطوم، مساء الجمعة، إثر مقتل شخصين في نزاع مالي بين مجموعتين من عشيرتي الفادنية والعسيلات، وتدخلت الشرطة مستخدمة الغاز المسيل للدموع للفصل بين الطرفين.

صورة من الارشيف لرجال الشرطة السودانية في شوارع العاصمة الخرطوم

وأفادت مصادر متطابقة أن اختفاء شحنة ذهب مهربة للخارج تسببت في اشتعال فتيلها.

لكن مصدر في شرطة الخرطوم أكد لـ "سودان تربيون" وقوع الأحداث بسبب "خلافات مالية".

وقال المصدر إن الخلافات تسببت في مقتل شابين جراء التعذيب، وأكد عودة الهدوء للمنطقة بعد تدخل الشرطة بالقبض على متهمين وفض تجمهر أبناء القبيلتين.

وقال المكتب الصحفي للشرطة في وقت لاحق من ليل الجمعة إن "شرطة ولاية الخرطوم إحتوت أحداث شغب محدودة بشرق النيل منطقة العسيلات بسبب خلاف مالي نشب بين مواطنين راح ضحيته إثنين منهم وتم القبض على عشرة من المتهمين من المجموعة المعتدية وتم فتح بلاغ بالرقم 2018 بقسم سوبا شرق وتمت السيطرة على الموقف تماما مع هدوء الأحوال".

وطبقا لمصادر متطابقة فإن منسوبين للفادنية اقتادا شابين من العسيلات إلى مزرعة نائية وتم اخضاعهما للتعذيب حتى الموت أملا في الاعتراف بكمية كبيرة من الذهب كان المجني عليهما بصدد تهريبه عبر مطار الخرطوم إلى الخارج لصالح الجناة.

وأفاد الضحايا أن الذهب تمت مصادرته من قبل السلطات في المطار، لكن على ما يبدو أن الجناة لم يصدقوا رواية المصادرة.

من جانبها بثت قبيلة الفادنية تعازيها لأبناء العسيلات واستنكرت الحادثة، قبل أن تؤكد أن المتهمين جميعهم في قبضة الأجهزة الشرطية لتأخذ العدالة مجراها.

ودعا الفادنية في بيان، قبيلة العسيلات الذين وصفتهم بأبناء العمومة والأصهار والجيران لضبط التفلتات و"ألا تؤثر هذه الحادثة الفردية على العلاقة القديمة والمتجددة بين الأهل في الفادنية والعسيلات".

وشوهدت شاحنات الشرطة وهي تتمركز في الشوارع الرئيسية بضاحية سوبا شرق بعد احتواء المناوشات بين العسيلات والفادنية.