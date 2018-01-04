الشرطة توقف عصابة حاولت السطو على مصرف بالخرطوم

الخرطوم 4 يناير 2018 ـ أعلنت الشرطة في ولاية الخرطوم، الخميس، توقيف عصابة حاولت السطو على مصرف في ضاحية "الكدرو" شمالي وسط الخرطوم، يوم الأربعاء.

قيادات بالشرطة السودانية

وتمكنت مباحث محلية الخرطوم بحري وقسم "الدروشاب" من إلقاء القبض على العصابة المكونة من 3 متهمين بمنطقة الكلاكلة جنوبي الخرطوم بعد أن تهجمت على فرع البنك السوداني الفرنسي بالكدرو.

وقال مدير قسم الدروشاب العقيد نصر الدين عبد الكريم إنه عقب تلقي البلاغ بتهجم معتدين على البنك وتصدي الحارس لهم وفرارهم لجهة غير معلومة تم تشكيل فرق للرصد والمتابعة وجمع المعلومات حيث تم القبض على 3 متهمين أعترفوا بتهجمهم على البنك.

وأشار إلى تحريز معروضات متمثلة في (2) ساطور وصاعق كهربائي ومسدس مزيف ولاصق وجوارب إضافة لأقنعة للتخفي وحقيبة وأكياس كبيرة أعدها المتهمون لوضع النقود، مبينا أن المتهمين سجلوا اعترافآ قضائيا وسيتم تقديمهم للمحاكمة.

وأوضح مدير شرطة محلية الخرطوم العميد محمد عثمان محمد خير أن البلاغ يعد من البلاغات الخطيرة التي تهدد السلامة والأمن والتي تمثل تحدياً لمقدرة الشرطة في الكشف عن الجريمة.

وأشاد بمباحث القسم وجهودها التي أثمرت عن القبض على العصابة خلال 24 ساعة، مؤكداً التصدي لكل الحالات الإجرامية بالمحلية وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة.

وكانت حادثة التعدي على البنك السوداني الفرنسي قد أخذت حيزاً كبيراً في وسائط التواصل الاجتماعي.