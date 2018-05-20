الشرطة توقف متهما بقتل طالب من دارفور في الخرطوم

الخرطوم 20 مايو 2018 ـ قالت الشرطة بالخرطوم، الأحد، إنها أوقفت متهما بقتل طالب من دارفور عثر عليه مقتولا في منطقة نائية يوم الجمعة الماضي.

طالب محمول على الأعناق بعد مواجهات في جامعة أمدرمان الأهلية ـ الأربعاء 27 أبريل 2016 (صورة من مواقع التواصل الاجتماعي)

وتم العثور على رئيس رابطة طلاب وادي صالح بالجامعات والمعاهد العليا عوض الله أبكر آدم، مقتولا في منطقة جنوبي الخرطوم بعد أن اختفى منذ يوم الخميس.

وقالت شرطة محلية جبل أولياء إنها تمكنت من فك طلاسم جريمة القتل التي وقعت منذ 13 مايو في منطقة خلوية باليرموك جنوبي الخرطوم.

وأكدت القبض على الجاني بعد إرشاد الشاكية في البلاغ وضبط أداة الجريمة.

وأوضحت الشرطة أنه "بعد التحري الدقيق مع الشاكية أقرت بأن المتهم تربطه بها صلة قرابة كان قد وجدها مع المجني عليه بمنطقة خلوية باليرموك في وضع مخل بالآداب".

وأضافت الشاكية أن المتهم قام بضرب المجني عليه بآلة صلبة أدت لمقتله وتم تسجيل اعتراف قضائي بوقائع الجريمة وفتح بلاغ تحت المادة (130) من القانون الجنائي في مواجهته.

وتتسم علاقة الطلاب المنتمين للحركات المسلحة في الجامعات بتوتر لافت مع الطلاب الموالين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وفي أغسطس 2017 لقي الطالب جعفر محمد من دارفور مصرعه إثر صدامات وقعت بين طلاب موالون للمؤتمر الوطني الحاكم ومعارضون في أحد مجمعات السكن الداخلي التابع لجامعة أمدرمان الإسلامية، بضاحية الفتيحاب.

كما قتل في مارس 2014 الطالب علي أبكر موسى إدريس "25 عاما" احد طلاب دارفور في جامعة الخرطوم برصاصة استقرت في صدره.

وفي ديسمبر 2012 عثرت الشرطة بولاية الجزيرة على جثث ثلاثة من طلاب دارفور يدرسون في جامعة الجزيرة، غرقى داخل قناة مائية بودمدني.