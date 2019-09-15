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(الشعبية): الحكومة أفرجت عن 17 أسيراً تنفيذاً لـ (إعلان جوبا)

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الخرطوم 15 سبتمبر 2019 ــ أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، برئاسة مالك عقار، افراج الحكومة السودانية عن 17 أسيراً يتبعون للحركة في إطار "إعلان جوبا" المعني بإجراءات بناء الثقة بين الطرفين.

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سلفا وحميدتي وقادة الجبهة الثورية وعبد العزيز الحلو بعد التوقيع على"إعلان جوبا" .. 11 سبتمبر 2019 (سودان تربيون)

ووقع وفد من مجلس السيادة يقوده الفريق محمد حمدان حميدتي، الأربعاء الماضي مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة عبد العزيز الحلو، على "إعلان جوبا" الذي تضمن عدد من إجراءات بناء الثقة تمهد للدخول في مفاوضات شاملة الشهر المقبل.

وتضمنت اجراءات بناء الثقة بين الأطراف الموقعة "إطلاق سراح أسرى الحرب بطرف الحكومة واسقاط الأحكام الغيابية والحظر التي فرضها نظام المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الانسانية لإغاثة المتأثرين بالحرب".

وقال مالك عقار في بيان تلقته "سودان تربيون" الأحد إن الحركة الشعبية ترحب بإطلاق سراح أسرى حرب الجيش الشعبي الذين سبق أسرهم في فترات مختلفة.

وأضاف " هذه الخطوة تتسق مع (إعلان جوبا) لإجراءات بناء الثقة والتمهيد للتفاوض الموقع في جوبا 11 سبتمبر بين حكومة السودان والجبهة الثورية السودانية".

وطالبت الحركة الشعبية بإطلاق بقية الأسرى والمعتقلين والمحكومين، كما دعت للشروع الفوري والبدء في تنفيذ ما ورد في (إعلان جوبا) المتعلقتان بالشأن.

وأكدت الحركة الشعبية عزمها مع حلفائها في الجبهة الثورية على تحقيق السلام العادل والشامل بمخاطبة جذور الأزمة وإنهاء الحرب وتحقيق دولة المواطنة المتساوية.

وحسب البيان فإن الأسرى المفرج عنهم هم "حسين عوض فرج ـ يحيى صلاح ادم ـ محمد خالد حسين ـ يوسف سبت جادين ـ بشير مدني إبراهيم ـ محمد تكماس عمر ـ ادم اشنين مأمون ـ الفاضل احمد عيسى ـ جعفر سعيد أبكر قنديل ـ محمد أزرق الكوخ ـ احمد عبد السيد علي ـ جمعة الحصين رمضان ـ عثمان حسين سعيد داؤود ـ الريس عبد الله رمضان ـ كمال الامين عثمان ـ كمال عمر كرنتين ـ بلل بوي الزبير".



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