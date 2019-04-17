(الشعبية) بزعامة الحلو تعلن وقفا للعدائيات والمجلس العسكري يرحب

الخرطوم 17 أبريل 2019- جددت الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز الحلو الأربعاء إعلان وقف العدائيات من جانب واحد في مناطق القتال ، ولاقت الخطوة ترحيبا فوريا من المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم.

عبد العزيز الحلو

وقال الحلو في بيان ان اعلان وقف العدائيات يشمل كل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان شمال، لثلاثة أشهر اعتباراً من الأربعاء 17 ابريل 2019م.

وأثنى المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي خلال ايجاز صحفي مساء الأربعاء على قرار الحركة الشعبية واظهارها حسن النوايا والرغبة في تحقيق السلام.

وقال إن المجلس العسكري سيتخذ العديد من الخطوات خلال الفترة المقبلة لتعزيز الثقة مع الحركة الشعبية - قيادة الحلو ، والحركات الأخرى.

وتقاتل الحركة الشعبية لتحرير السودان الحكومة السودانية في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان منذ العام 2011م.

ووجه الحلو في بيانه كل قوات ووحدات الجيش الشعبي بالالتزام واحترام الاعلان والكف عن أي أعمال عدائية إلا في حالة الدفاع عن النفس.

وأوضح أن الاعلان جاء كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمي للمشكلة السودانية وإعطاء فرصة للتسليم الفوري والسلس للسلطة للمدنيين.