(الشعبية) بزعامة الحلو تنفي عقد مشاورات مع الحكومة في أديس

الخرطوم 6 مارس 2019- نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، قيادة عبد العزيز الحلو تقارير صحفية تحدثت عن عقدها مفاوضات غير رسمية مع وفد الحكومة في أديس أبابا الأسبوع الماضي.
- الأمين العام للحركة الشعبية - قيادة (الحلو) .. عمار أمون ..صورة تعود للعام 2014
وقال الأمين العام للحركة عمار أمون في بيان تلقته (سودان تربيون) "إن الحركة الشعبية لم تلتق وفدا حكوميا كما زعم".
وأضاف "تؤكد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال مجددا لجماهير الانتفاضة الشعبية السلمية خاصة والشعب السوداني عامة بأنها لم تتلق أية دعوة حتى اللحظة من الالية الافريقية بخصوص التفاوض , كما تؤكد بأنها حتى لو تلقت دعوة مستقبلا فإن ردها هذه المرة سيكون مختلفا".
واتهم أمون في بيانه الحكومة السودانية بإطلاق الأكاذيب لإحداث حالة من الإرباك وسط الجماهير التي انتفضت عليها.
وكان المركز السوداني للخدمات الصحفية، المقرب من الأجهزة الحكومية في الخرطوم نقل عن مصدر، لم يسمه الثلاثاء أن مشاورات عقدت في أديس بين موفدي الحكومة والحركة الشعبية لمدة يومين بحضور الوساطة الأفريقية للوقوف على القضايا الخلافية خلال جولة التفاوض الماضية وأفاد أنه تم إحراز تقدم بين الجانبين في الملف الإنساني وأن اللقاءات جاءت بمؤشرات إيجابية.
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