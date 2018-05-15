(الشعبية) بزعامة عقار تتمسك بإقرار السلام والحريات كمدخل للمشاركة في الانتخابات

الخرطوم 15 مايو 2018- جددت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة مالك عقار، التأكيد على إنها لا تمانع في خوض الانتخابات المزمعة بحلول 2020، حال توافرت اشتراطات محددة، بينها وقف الحرب وكفالة الحريات.

المتحدث الرسمي بأسم وفد الحركة الشعبية المفاوض مبارك عبدالرحمن أردول

ورحبت الحركة في تصريح بلسان متحدثها الرسمي مبارك أردول الثلاثاء، بالموقف المشروط لحزب المؤتمر السوداني حيال خوض الانتخابات المنتظرة، وقالت إنها تدعمه.

وأعلن حزب المؤتمر السوداني يوم الأحد، إنه لا يمانع في خوض الانتخابات القادمة حال توافر أهم مطلوبات البيئة الملائمة لانتخابات حرة ونزيهة أجملها في وقف الحرب، ورفع حالة الطوارئ، المفروضة في عدد من الولايات، وكفالة الحريات العامة، وتكوين مفوضية قومية للانتخابات تتمتع بالنزاهة والكفاءة والقبول والثقة.

وقال أردول إن الحركة الشعبية ستخوض الانتخابات حال التوصل الى اتفاق سلام عادل ينهي الحروب، مع توفر الحريات كضمانة أساسية لخوض الانتخابات.

واشترطت الحركة كذلك إقرار ترتيبات انتقالية تضمن حياد أجهزة الدولة وآليات الانتخابات.

ودعت لتكوين أوسع جبهة للتصدي للتعديلات الدستورية، ومنع ترشيح عمر البشير من جديد ورفض تعديل الدستور من أجل هذا الغرض.

وشددت على أن التعديلات الدستورية والانتخابات من القضايا التي لا يمكن تجاهلها حاثة المعارضة على مناقشتها بعمق، باعتبارها جزء من الأجندة المؤدية للانتفاضة.