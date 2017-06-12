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(الشعبية) بزعامة عقار تعزل وتعين مسؤولين في الحركة

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الخرطوم 12 يونيو 2017- في انعكاس جديد لحالة الشقاق التي ضربت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال،أصدر رئيسها مالك عقار حزمة من القرارات انطلاقا من منصبه الذي قرر مجلس تحرير جبال النوبة تنحيته عنه.

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مالك عقار

ونصب المجلس في قرارات صدرت الأربعاء الماضي، عبد العزيز الحلو رئيسا مؤقتا للحركة الشعبية، وأقال مالك عقار، والأمين العام ياسر عرمان، ما فاقم حالة الانقسام التي تعيشها الحركة منذ مارس الماضي، وهو ما رفضه عقار واعتبره إنقلابا مرفوضا.

واصدر عقار الإثنين، قرارين اعفي بموجبهما عددا من المسؤولين علي رأسهم المتحدث الرسمي باسم الحركة والجيش العميد ارنو نقو تلو لودي ومدراء مكاتب الحركة في عدد من البلدان ، كما اصدر قرار اخر بتعيين مبارك اردول متحدثا رسميا باسم الحركة والجيش الشعبي، والمقدم موجود محمد داؤود ناطقا رسميا باسم ملف السلام .

وانحاز ارنو نقوتلو الذي كان يشغل منصب المتحدث باسم الجيش الشعبي،الى مجموعة الحلو، وأصدر قبل أيام بيانا دعا فيه قواعد الحركة الشعبية الى مناصرة القيادة الجديدة بزعامة عبد العزيز الحلو.

وبحسب بيان عقار فإن ممثلي الحركة الشعبية في كل من المملكة المتحدة وايرلندة ،جنوب افريقيا ، هولندا وكندا، جرى إعفائهم

ووجه القرار جماهير الحركة بعدم التعامل مع الاشخاص المذكورين وفق مناصبهم القديمة كما طلب من القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني عدم التعامل معهم كممثلين رسميين للحركة الشعبية.



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