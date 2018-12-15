(الشعبية) بقيادة الحلو : السلام في السودان يحتاج أسس جديدة

الخرطوم 15 ديسمبر 2018- جددت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، رفضها لاتفاقية خارطة الطريق ودعت إلى إرساء أساس جديد للسلام في السودان.

عبد العزيز الحلو

ووصل وفد من الجماعة المسلحة التي تقاتل الجيش السوداني في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الأسبوع الماضي الى أديس أبابا بدعوة من اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي لإجراء مشاورات بشأن (خارطة الطريق) التي توسطت فيها بين الحكومة وجماعات المعارضة 2016.

وتقول الآلية أن هناك حاجة لمراجعة الخارطة لتتناسب مع التطورات السياسية التي حدثت خلال العامين الماضيين لكن مجموعة الحلو ترى إن الوثيقة لم تعد صالحة كإطار للمفاوضات.

وقال بيان للحركة تحصلت عليه (سودان تربيون) " جدد وفدنا التأكيد على الموقف المعلن للحركة بشأن خارطة الطريق وأن الخارطة تجاوزها الزمن والأحداث. ولم يعد من الممكن أن تكون مرجع وأساس لأي مفاوضات لحل مشكلة السودان. "لذلك، تدعو الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى تبني ترتيبات جديدة".

ومع ذلك، قال وفد الحركة الذي يقوده نائب الرئيس جوزيف تيكا إنهم اتفقوا مع الوساطة على مواصلة المشاورات الثنائية في انتظار التوصل إلى تفاهمات مشتركة يمكن أن تشكل الأساس لأي مفاوضات مستقبلية.

ويقترح فصيل الحلو بدء المحادثات مع القضايا السياسية والانتقال إلى الملفات الأمنية والإنسانية بمجرد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول الأجندة السياسية.

وتنص خارطة الطريق على بدء المفاوضات مع وقف الأعمال القتالية الإنسانية وبدء المحادثات حول القضايا الجوهرية بمجرد الموافقة على تدابير بناء الثقة.

وبشأن الوفد الحكومي وتحالف نداء السودان، أكدت الحركة أنها لم تلتق بأي من الموقعين الآخرين على خارطة الطريق الموجودة في أديس أبابا لإجراء نفس المشاورات.

وقالت الوساطة في بيان منفصل صدر الخميس إن الحركة الشعبية لتحرير السودان -الحلو أبلغت بعثة الاتحاد الأفريقي أنهم يريدون "مواصلة إجراء مناقشات منفصلة مع الفريق استعدادًا لإجراء مفاوضات مع الحكومة".