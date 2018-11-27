(الشعبية) بقيادة الحلو تجري مشاورات مع امبيكي بأديس أبابا

الخرطوم 27 نوفمبر 2018 ـ اجتمعت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو الإثنين مع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لمناقشة سبل كسر الجمود في محادثات السلام لإنهاء النزاع المسلح في المنطقتين.

الأمين العام للحركة الشعبية - قيادة (الحلو) .. عمار أمون ..صورة تعود للعام 2014

وفي بيان أصدره يوم الثلاثاء من أديس أبابا، قال المتحدث باسم الفريق التفاوضي للحركة الجاك محمود إن الوفد برئاسة الأمين العام للحركة عمار أموم وصل مساء الاثنين والتقى مع كبير الوسطاء ثابو امبيكي.

وأضاف الجاك في بيانه المقتضب: "لدى وصوله التقى الوفد مع إمبيكي وطاقمه، وسيستمر الوفد في عقد اجتماعات استشارية لكسر الجمود وإحياء عملية التفاوض".

وعقدت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال بقيادة الحلو اجتماعات غير رسمية في أديس أبابا وجوهانسبرغ في الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر 2018، إلا أن الطرفين فشلا في إيجاد أرضية مشتركة لاستئناف محادثات السلام بشأن الصراع المستمر منذ سبع سنوات في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

واقترحت الحكومة استئناف المفاوضات بنفس الأولويات التي تم الاتفاق عليها في الماضي وهي وقف الأعمال العدائية ثم اتفاق إنساني وبعد ذلك بدء المناقشات السياسية.

من جانبها اقترحت الحركة الشعبية مناقشة القضايا السياسية أولا وتليها المحادثات بشأن وصول المساعدات الإنسانية والترتيبات الأمنية بما في ذلك وقف إطلاق النار.

وأطلق رئيس جنوب السودان سلفا كير مؤخراً مبادرة لإعادة توحيد الفصيلين في الحركة الشعبية قبل استئناف محادثات السلام مع الحكومة، لكن مجموعة الحلو تطالب مجموعة عقار بالاعتراف بالقيادة الحالية أولا.

وفي تغريدة له على تويتر بعد اجتماعه إلى إمبيكي في أديس أبابا، الإثنين، قال المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان كريستوفر تروت إنه "سعيد بسماع خبر الاجتماع المزمع عقده في ديسمبر".