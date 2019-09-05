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(الشعبية) بقيادة الحلو تقرر الدخول في مفاوضات مع الحكومة الانتقالية

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الخرطوم 5 سبتمبر 2019 ــ قررت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، برئاسة عبد العزيز الحلو، الدخول في التفاوض مع الحكومة الانتقالية لأجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل يُخاطب جذور المشكلة السُّودانية.

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عبد العزيز الحلو

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، جابر كُمندان كومي، في بيان تلقته "سودان تربيون" إن بيان المجلس السياسي والقيادي للحركة الشعبية عقد اجتماعات بكامل عضويته في الفترة من (3 – 5 سبتمبر الجاري استمع لتنوير شامل من رئيس الحركة كما تداول أعضاء المجلس حول كافة قضايا الرَّاهن السياسي والقضايا المصيرية.

وأضاف "قرَّر المجلس الدخول في التفاوض مع الحكومة الانتقالية للوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل يُخاطب جذور المشكلة السُّودانية، ويضع نهاية منطقية للحرب في السودان".

وأجاز المجلس خلال الاجتماعات بحسب البيان ورقة إعلان المبادئ، ومسوَدَّة الموقف التفاوضي للحركة.

وأكد البيان أن المجلس ناقش تقرير السكرتارية العامة مع تقديم المُقترحات والتوصيات لتطوير الأداء والخُطط لمواجهة التحدِّيات الراهنة والمُستقبلية، اطلع على (البرنامج السياسي) للحركة الشعبية ووصَّى بتطويره المُستمر.

وتابع "أكَّد المجلس بإن الاتفاق الذي تم توقيعه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري تسمح للمُكوِّن العسكري في مجلس السيادة بالتحكُّم في قرارات البلاد المصيرية، وإنها احتوت على العديد من الثغرات التي تُعيق عملية الانتقال والتحوُّل، ووطَّدت سيطرة العسكريين، ومع ذلك فإن التوقيع على الإعلان السياسي والإعلان الدستوري، وتكوين هياكل السُلطة تُمثِّل خطوة مُهمَّة ويُمكن أن تقود إلى السلام".



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