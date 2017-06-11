(الشعبية) بقيادة الحلو تنفي عزل رئيس أركان الجيش الشعبي

الخرطوم 11 يونيو 2017 ـ نفى مجلس تحرير إقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان بالحركة الشعبية ـ شمال، الأحد، عزل اللواء جقود مكوار رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي.

رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي اللواء جقود مكوار يتفقد قواته بجنوب كردفان ـ "سودان تربيون"

وشدد رئيس المجلس قاضي عمر رامبوي في بيان أن مكوار يمارس سلطاته وصلاحياته كرئيس لهيئة أركان الجيش الشعبي، متهما رئيس مالك عقار وياسر عرمان بمحاولة اختراق الصفوف وتزوير قرارات المجلس لخلق الفوضى كما تم في النيل الأزرق.

وقرر مجلس تحرير جبال النوبة، الأربعاء الماضي، تنصيب عبد العزيز الحلو رئيسا مؤقتا للحركة، وإقالة مالك عقار، والأمين العام ياسر عرمان، ما فاقم حالة الانقسام التي تعيشها الحركة منذ مارس الماضي، وهو ما رفضه عقار واعتبره إنقلابا مرفوضا.

وقال رامبوي "نؤكد أن القرار عارٍ من الصحة ومحاولة رخيصة لأجهزة أمن النظام لإحداث ربكة في صفوف الثوار وصرف القيادة الجديدة عن مهامها".

وتابع "علاقات التنسيق مكتملة ومستمرة بين مؤسسات الإقليم بما فيها الجيش الشعبي وتشوبها علامات الرضا وروح الرفقة والنضال المشترك"، وزاد قائلا: "مباركة ما تم من تحول ديمقراطي كان ضروريا لاستمرار الكفاح المسلح".

واستدل رامبوي على تزوير قرار عزل رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي ـ شمال، بأن "الختم" مزور لأنه أصغر حجما من خاتم مجلس تحرير إقليم جنوب كردفان.

وأشار إلى أن توقيع رئيس المجلس دائما ما يكون مصحوبا بتاريخ مكتوب بخط اليد، وهو ما لم يكن مضمنا في الخطاب المزور، كما أوضح أن القرار حوى اسم "يعقوب كاركو تريلي"، في حين أنه لا يوجد في الجيش الشعبي شخص بهذا الاسم.

وشدد البيان أن "رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، عبد العزيز الحلو ملزم لأغراض تعيين نائبه والأمين العام المكلفان لحين انعقاد المؤتمر العام بالتشاور مع رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي اللواء جقود مكوار وحاكم إقليم النيل الأزرق".