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(الشعبية) بقيادة عقار تتهم حكومة السودان بخرق وقف العدائيات

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الخرطوم 4 مارس 2018 ـ اتهمت الحركة الشعبية ـ شمال، بقيادة مالك عقار، الأحد، الحكومة السودانية بخرق وقف إطلاق النار مجددا ومهاجمة قواتها مواقع قوات الحركة ببلدة "بوط" في ولاية النيل الأزرق.

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متمردو الحركة الشعبية ـ شمال يستغلون التضاريس الصعبة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق

وظلت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، تجدد منذ أكثر من سنتين إعلانا لوقف إطلاق النار في مناطق النزاعات.

وأكد بيان للمتحدث باسم الحركة مبارك أردول إن "الحكومة خرقت وقف إطلاق النار مرة أخرى وأطلقت مليشياتها للهجوم على مواقع الجيش الشعبي ببلدة بوط".

وبحسب البيان الذي تلقته (سودان تربيون) فإن قوات الجيش الشعبي ـ شمال، "تمكنت الساعة 08:00 صباح السبت من دحر الميليشيات الحكومية إثر معارك في منطقة الروم بالنيل الأزرق".

وأكدت الحركة أن القوات المهاجمة تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد وتمت مطاردتها حتى داخل منطقة بوط، بعد أن أستمرت المعركة لمدة ساعة تقريبا.

وقال أردول إنه "من المهم الذي يجب أن يشار له أن تزامن الهجمات على مواقع سيطرتنا يثير عدة تساؤلات، سيما وأن عبد الرحمن أبومدين كان قد نصب نفسه متحدثا رسميا للصراعات الداخلية في الحركة الشعبية".

وأبومدين هو من قيادات ولاية النيل الأزرق في حزب المؤتمر اوطني الحاكم، وعضو وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين.

وتقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية ـ شمال، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011.



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