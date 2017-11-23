(الشعبية) بقيادة عقار تشكل لجنة للاتصال بالقبائل العربية في المنطقتين

الخرطوم 23 نوفمبر 2017 ـ أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، برئاسة مالك عقار، تشكيل لجنة للاتصال بقادة القبائل العربية في المنطقتين للتوصل لرؤية مشتركة تخدم وحدة النسيج الاجتماعي وتوحيد السودان على أسس جديدة.

عقار اختار خميس جلاب أمينا عاما وعرمان نائبا له

وبحسب القرار الذي أطلعت عليه (سودان تربيون) الخميس، فإن اللجنة سترفع تقارير دورية للرئيس ونائب الرئيس والأمين العام، كما ستكون اللجنة تحت إشراف الأمين العام للحركة الشعبية، إسماعيل خميس جلاب.

وأشار القرار إلى أن القبائل العربية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق "ستساهم في بناء السودان الجديد وأن مصالحها تقع حيث ما يقع السودان الجديد والعدالة الاجتماعية".

وأضاف "بعد تداول مستفيض قررنا تكوين لجنة للاتصال بقادة القبائل العربية والمثقفين وقادة الرأي منهم للتوصل لرؤية مشتركة تخدم وحدة النسيج الاجتماعي وتوحيد السودان على أسس جديدة، والتصدي لألاعيب وأساطين المكر من نظام (الإنقاذ)".

وذكر أن قائد الحركة الشعبية الراحل جون قرنق، فطن الى أهمية أن دور القبائل العربية الرعوية والممتدة من أم دافوق غرباً الى الحدود الإثيوبية شرقاً والمرتبطة ارتباطا لصيقاً بكل مجموعات الهامش وتعاني نفسها من التهميش.

وأكد القرار أن حكومات الخرطوم المتعاقبة عمدت لاستخدام عاملي الدين والإثنية لضرب أي محاولة للعمل المشترك بين المهمشين، بينما تقف رؤية الحركة الشعبية على النقيض لأنظمة الخرطوم.

وتابع "رئيس الحركة والأمين العام عقدا اجتماعات مطولة مع أعضاء اللجنة وتم الاتفاق على خطة للعمل المشترك".

وتشير (سودان تربيون) إلى أن اللجنة تضم كل من آدم كرشوم نور الدين رئيساً، عبد الرحمن موسى البشاري نائباً للرئيس، إبراهيم خاطر مقرراً، يوسف الهادي عضواً، الهادي ونه عضوا، بثينة إبراهيم دينار عضوا، موسى جودة عضوا، الرضي ضوء البيت عضوا، أبوسكن عباس عقيد عضوا، عباس كارا عضوا، الرشيد أنور عضوا، أحمد يعقوب عضوا ومحمد عبد الله عضواً.