(الشعبية) بقيادة عقار تعيد تكوين مكاتبها في العواصم الغربية

الخرطوم 20 نوفمبر 2017 ـ قرر رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، مالك عقار، إعادة تكوين مكاتبها وفروعها بعدة دول غربية ضمن تعديلات هيكلية بعد الإنقسام الذي طال الحركة منذ مارس الماضي.

عقار اختار خميس جلاب أمينا عاما وعرمان نائبا له

وطبقا لقرار عقار الذي تلقته "سودان تربيون"، الإثنين، فإنه تم اعادة تكوين مكاتب الحركة الشعبية ـ شمال، في فرنسا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا.

وسمى قرار رئيس الحركة رقم "21" للعام 2017 ممثلين للحركة الشعبية ـ شمال، في الخارج، كل حسب موقعه، وتكوين لجان لتنظيم الحركة في الخارج.

وعين القرار الشفيع عبد العزيز بابكر ممثلا للحركة بفرنسا، محمد صالح يسين ممثلا للحركة في إيطاليا، مصطفى الشريف ممثلا للحركة في الولايات المتحدة، أحمد سالم جار النبي ممثلا للحركة في أستراليا وعثمان شريف إسحاق نائبا لممثل الحركة في فرنسا.

ولبناء فروع الحركة الشعبية بالمهجر أضاف قرار رئيس الحركة عز الدين حسين أحمد مرسال الى لجنة بريطانيا وإيرلندا لبناء فرع الحركة في أسكوتلندا.

وكلف كل من: أحمد ضحية، عبد الله أحمد عبد الله، صفوان عبد المنعم والحاج بخيت عبد الوهاب، بإعادة بناء فرع الحركة الشعبية في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال عقار إنه "في إطار عملية سياسية ستشمل تجديد الرؤية والتنظيم وإنفتاح الحركة الشعبية على قوى السودان الجديد وقوى الاستنارة والتقدم لاستشراف مرحلة جديدة فإن قيادة الحركة الشعبية ستواصل في بناء الهياكل الإنتقالية".

وأعلن عقار الخميس الماضي عن تعديلات على هيكل الحركة عين بموجبها خميس جلاب أمينا عاما وياسر عرمان نائبا للرئيس، كما تضمنت إعفاء عبد العزيز الحلو من موقعه كنائب للرئيس وتعيين أحمد العمدة رئيساً لهيئة أركان الجيش الشعبي بعد ترقيته لرتبة الفريق.

وفي مارس الماضي انقسمت الحركة الشعبية التي تقاتل الحكومة السودانية في النيل الأزرق وجنوب كردفان، منذ العام 2011، حيث أقال عبد العزيز الحلو الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس، كل من عقار والأمين العام ياسر عرمان بمباركة مجلس تحرير جبال النوبة.